𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗜𝗖𝗟𝗢́𝗡 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖𝗔𝗟

WHCA31 TAPA DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE TORMENTA TROPICAL ERNESTO SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA 6:50 a. M. ECT MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024
ESTO ES PARA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…ERNESTO SE MUDA DE LAS ISLAS VÍRGENES…
UNA VIGILANCIA DE HURACÁN Y UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL REMIAN EN EFECTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA VIGILANCIA DE HURACÁN SIGNIFICA QUE CONDICIONES DE HURACÁN SON POSIBLES DENTRO DEL ÁREA DE VIGILANCIA, EN ESTE CASO HASTA ESTA NOCHE.
UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL SIGNIFICA QUE SE ESPERAN O OCURREN CONDICIONES DE TORMENTA TROPICAL DENTRO DEL ÁREA ESPECIFICADA.
A LAS 500 AM AST (0900 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL ERNESTO ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 19.5 NORTE, LONGITUD 66.6 OESTE O A UNAS 153 MILLAS AL NOROESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
ERNESTO SE MUEVE HACIA EL NOROESTE A CERCA DE 16 MPH (26 KM/H). SE ESPERA UN GIRO HACIA EL NORNOROESTE Y NORTE CON UNA DISMINUCIÓN GRADUAL EN LA VELOCIDAD DE AVANCE ESTA NOCHE Y JUEVES. EN LA TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL CENTRO DE ERNESTO PASARÁ AL NORTE DE PUERTO RICO HASTA HOY. ENTONCES ERNESTO DEBE MOVER SOBRE EL ATLÁNTICO OESTE MÁS TARDE EN LA SEMANA Y ACERCARSE A BERMUDA EL SÁBADO.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS PERMANECEN CERCA DE 70 MPH (110 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE ESPERA QUE ERNESTO SE CONVIERTA EN HURACÁN MÁS TARDE ESTA MAÑANA Y PODRÍA CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE EN UN PAR DE DÍAS. LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 150 MILLAS (240 KM) DEL CENTRO.
UNA ESTACIÓN DE METAR EN LA ESTACIÓN NAVAL DE ROOSEVELT ROADS (TJNR) REPORTÓ RECIENTEMENTE UN VIENTO SOSTENIDO DE 48 MPH (78 KM/H) Y UNA RAFAGA DE 74 MPH (119 KM/H).
UN SAILDRONE DE NOAA UBICADO A UNAS 65 MILLAS AL NORESTE DE SAN JUAN, PUERTO RICO, REPORTÓ RECIENTEMENTE UN VIENTO SOSTENIDOS DE 61 MPH (98 KM/H) CON UNA RAFAGA DE 76 MPH (122 KM/H).
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 996 MB (29,42 PULGADAS). SON POSIBLES ACUMULACIONES DE LLUVIA DE 4 A 6 PULGADAS CON CANTIDADES POTENCIALMENTE MAYORES SOBRE PORCIONES DE LAS ISLAS; POR LO TANTO, SON POSIBLES INUNDACIONES REPENTINAS.
UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS PERMANECE EN EFECTO. LOS RESIDENTES EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN MOVERSE A TERRENOS MÁS ALTOS Y LOS RESIDENTES CERCA DE PENDIENTES DEBEN PROTEGERSE CONTRA DESLIZAMIENTOS DE LODO.
LOS NAVEGANTES DEBEN PERMANECER EN PUERTO Y LOS BAÑISTAS DEBEN EVITAR LA PLAYA. EL OLEAJE SE ESTÁ DETERIORANDO RÁPIDAMENTE Y ALCANZARÁ UN MÁXIMO DE CERCA DE 12 PIES A MEDIDA QUE LA TORMENTA SE ACERQUE Y PASE SOBRE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS ESTA NOCHE. UN ADVERTENCIA DE EMBARCACIONES PEQUEÑAS PERMANECE EN EFECTO.
SE INSTA A LOS RESIDENTES A VIGILAR EL MOVIMIENTO DE LA TORMENTA TROPICAL ERNESTO.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ A LAS 11 ECT HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN
PRONOSTICADOR ORVIN PAIGE
Con base en la proximidad de la trayectoria pronosticada y el potencial de desarrollo rápido de la tormenta, se alienta a los residentes a tener planes de tormenta listos para activar.
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