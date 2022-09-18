𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗖𝗬𝗖𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧

WHCA31 TAPA
HURRICANE FIONA WARNING STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
11:30 AM ECT SUN, SEP 18, 2022
…𝗙𝗜𝗢𝗡𝗔 𝗜𝗦 𝗡𝗢𝗪 𝗔 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗢𝗡𝗘 𝗛𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗔𝗙𝗙𝗜𝗥-𝗦𝗜𝗠𝗣𝗦𝗢𝗡 𝗪𝗜𝗡𝗗 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘…
𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗠 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗜𝗡 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗥𝗜𝗧𝗜𝗦𝗛 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗜𝗡 𝗜𝗦𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦.
A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE EXPECTED WITHIN THE SPECIFIED AREA, IN THIS CASE, TODAY.
BASED ON THE LATEST INFORMATION, TROPICAL STORM FIONA HAS PRODUCED FLOODING OF SOME ROADS ON THE ISLAND DUE TO STROM SURGEAND A WEATHER STATION IN BEEF ISLAND RECENTLY REPORTED A WIND GUST OF 42 MPH (68 KM/H).
FIONA IS EXPECTED TO CONTINUE PRODUCING TROPICAL CYCLONE IMPACTS OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS HENCE, RESIDENTS SHOULD CONTINUE TO MONITOR AND TAKE THE NECESSARY PRECAUTIONS.
AT 1100 AM AST (1500 UTC), THE CENTER OF TROPICAL STORM FIONA WAS LOCATED NEAR LATITUDE 17.3 NORTH, LONGITUDE 66.5 WEST OR 146 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
FIONA CONTINUES TO MOVE TOWARD THE WEST-NORTHWEST NEAR 8 MPH (13 KM/H).
A NORTHWESTWARD MOTION IS FORECAST TO BEGIN LATER TODAY AND CONTINUE THROUGH MONDAY, FOLLOWED BY A TURN TOWARD THE NORTH-NORTHWEST ON TUESDAY.
ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF FIONA WILL APPROACH PUERTO RICO THIS MORNING, AND MOVE NEAR OR OVER PUERTO RICO THIS AFTERNOON OR EVENING.
REPORTS FROM AN AIR FORCE RESERVE HURRICANE HUNTER AIRCRAFT AND DOPPLER RADAR DATA INDICATE THAT MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 80 MPH (130 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. ADDITIONAL STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT 48 HOURS WHILE FIONA MOVES NEAR PUERTO RICO.
TROPICAL-STORM-FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 140 MILES (220 KM) FROM THE CENTER.
THE LATEST MINIMUM CENTRAL PRESSURE REPORTED BY THE HURRICANE HUNTER AIRCRAFT IS 987 MB (29.15 INCHES).
BASED ON THE LATEST FORECAST TRACK INFORMATION, TROPICAL STORM FIONA IS PASSING SOUTH OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS WHICH MEANS THAT THE BRITISH VIRGIN ISLANDS WILL CONTINUE TO BE EXPOSED TO TROPICAL STORM FORCE WINDS THROUGH TODAY SUNDAY.
MORE SPECIFIC IMPACTS INCLUDE:
WINDS: 30 TO 40 MPH SUSTAINED WINDS WITH POSSIBLE HIGHER GUSTS TO 55 MPH ARE LIKELY. THESE WINDY CONDITIONS COULD PRODUCE FLYING DEBRIS FROM SMALL OBJECTS, DAMAGE TO WEAK INFRASTRUCTURE AND LOSS OF ELECTRICITY.
RAINFALL: RAINFALL ACCUMULATIONS OF 1 TO 4 INCHES ARE STILL POSSIBLE OVER THE NEXT 24 HOURS. THIS COULD PRODUCE FLASH FLOODING IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS AS WELL AS MUDSLIDES.
SEAS: ALREADY THE ROADS ARE BEING FLOODED AS A RESULT OF STROM SURGE. ALONG WITH STORM SURGE, SEAS COULD REACH UP TO 15 FEET WHICH COULD PRODUCE BATTERING WAVES AND RIP CURRENTS. AS A RESULT MARINERS AND BEACH-GOERS SHOULD STAY IN PORT AND AVOID THE BEACHES.
RESIDENTS IN THE BRITISH VIRGIN ISLANDS SHOULD CONTINUE TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF FIONA.
THE NEXT ADVISORY WILL BE AT 5 PM ECT (2100 UTC) OR SOONER SHOULD IT BECOME NECESSARY.
FORECASTER
LETITIA HUMPHREYS
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽 , 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺/ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
𝗙𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗪𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗦𝘁𝗲𝗺 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱. 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗯𝘃𝗶.𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗺.𝗰𝗼𝗺/𝘁𝗼𝗿𝘁𝗼𝗹𝗮
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚..