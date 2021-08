SUMMARY OF 500 PM FRIDAY AUG 13TH 2021…INFORMATION

LOCATION…15.4N 51.8WABOUT 675 MILES…1085 KM E OF THE LEEWARD ISLANDS

ABOUT 742 MILESโ€ฆ1194 KM E OF ROAD TOWN

MAXIMUM SUSTAINED WINDS…35 MPH…55 KM/

HPRESENT MOVEMENT…W OR 275 DEGREES AT 22 MPH…35 KM/

HMINIMUM CENTRAL PRESSURE…1010 MB…29.83 INCHES

WATCHES AND WARNINGS——————–CHANGES WITH THIS ADVISORY:

๐€ ๐“๐ซ๐จ๐ฉ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ ๐–๐š๐ญ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐”.๐’. ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ฌ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ .๐š๐ง๐ ๐๐ฎ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐‘๐ข๐œ๐จ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐•๐ข๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š. ๐“๐ก๐ž ๐ ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐€๐ง๐ญ๐ข๐ ๐ฎ๐š ๐š๐ง๐ ๐๐š๐ซ๐›๐ฎ๐๐š ๐ก๐š๐ฌ ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ž๐ ๐š ๐“๐ซ๐จ๐ฉ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ ๐–๐š๐ญ๐œ๐ก ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐ง๐ ๐ฎ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ๐ก ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ฌ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ.

The government of France has issued a Tropical Storm Watch for St. Martin and St. Barthelemy.ย The government of Sint Maarten has issued a Tropical Storm Watch for Sint Maarten.

SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:

A Tropical Storm Watch is in effect for…* Antigua and Barbuda, Anguilla, St. Kitts and Nevis, and Montserrat* Saba and Sint Eustatius* Sint Maarten* St. Martin and St. Barthelemy* ๐๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ๐ก ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ฌ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ* U.S. Virgin Islands* Puerto Rico, including Vieques and Culebra

๐€ ๐“๐ซ๐จ๐ฉ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ ๐–๐š๐ญ๐œ๐ก ๐ฆ๐ž๐š๐ง๐ฌ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ ๐œ๐จ๐ง๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ฅ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฐ๐š๐ญ๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž๐š, ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐Ÿ’๐Ÿ– ๐ก๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ.

Interests elsewhere in the Leeward Islands, as well as the Dominican Republic, should monitor the progress of this system. Additional watches and warnings will likely be required for these areas tonight or on Saturday.

DISCUSSION AND OUTLOOK———————-

At 500 PM AST (2100 UTC), the center of Tropical Depression Seven was located near latitude 15.4 North, longitude 51.8 West.ย The depression is moving toward the west near 22 mph (35 km/h).ย A motion toward the west or west-northwest with a gradual decrease in forward speed is expected during the next few days.ย On the forecast track, the center of the depression is forecast to move over the Leeward Islands Saturday night, over the Virgin Islands and Puerto Rico on Sunday, and then over the Dominican Republic on Monday.

Maximum sustained winds are near 35 mph (55 km/h) with higher gusts. Some strengthening is forecast during the next couple of days, and the depression is expected to become a tropical storm tonight or on Saturday.

The estimated minimum central pressure is 1010 mb (29.83 inches).

