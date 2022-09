8 AM TROPICAL STORM FIONA UPDATE

๐—”๐—œ๐—ฅ ๐—™๐—ข๐—ฅ๐—–๐—˜ ๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—˜ ๐—›๐—จ๐—ฅ๐—ฅ๐—œ๐—–๐—”๐—ก๐—˜ ๐—›๐—จ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฆ ๐—™๐—œ๐—ก๐—— ๐—™๐—œ๐—ข๐—ก๐—” ๐—” ๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—ง๐—Ÿ๐—˜ ๐—™๐—”๐—ฅ๐—ง๐—›๐—˜๐—ฅ ๐—ฆ๐—ข๐—จ๐—ง๐—›..

SUMMARY OF 800 AM AST…1200 UTC…INFORMATION

LOCATION…16.1N 63.4W

ABOUT 176 MI…283 KM SE OF VIRGIN GORDA

ABOUT 180 MI…289 KM SE OF ROAD TOWN

ABOUT 192 MI…308KM SE OF ANEGADA

MAXIMUM SUSTAINED WINDS…60 MPH…95 KM/H

PRESENT MOVEMENT…W OR 270 DEGREES AT 13 MPH…20 KM/H

๐—ช๐—”๐—ง๐—–๐—›๐—˜๐—ฆ ๐—”๐—ก๐—— ๐—ช๐—”๐—ฅ๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ฆ

CHANGES WITH THIS ADVISORY:

The government of the Dominican Republic has issued a Hurricane Watch for the southern coast of the Dominican Republic from Cabo Engano westward to Cabo Caucedo and for the northern coast from Cabo Engano westward to Puerto Plata.

The government of Antigua and Barbuda has discontinued the Tropical Storm Warning for St. Kitts and Nevis, Montserrat, and Anguilla.

The BVI Is still under tropical storm warning which means that tropical storm conditions are expected somewhere within the warning area within 36 hours..

๐——๐—œ๐—ฆ๐—–๐—จ๐—ฆ๐—ฆ๐—œ๐—ข๐—ก ๐—”๐—ก๐—— ๐—ข๐—จ๐—ง๐—Ÿ๐—ข๐—ข๐—ž

At 800 AM AST (1200 UTC), the center of Tropical Storm Fiona was located by an Air Force Reserve reconnaissance aircraft near latitude 16.1 North, longitude 63.4 West.

Fiona is moving toward the west near 13 mph (20 km/h). A westward to west-northwestward motion with a decrease in forward speed is expected through Sunday night. A turn toward the northwest is forecast early next week.

On the forecast track, the center of Fiona is expected to pass 144 miles south of Anegada, 123 miles south of Virgin Gorda and 120 miles south of Road Town about 2 pm today. Some gust may pick up and be felt more in certain areas especially those that live in hilly areas.

The greatest threat to the BVI remains flooding rains. Due to these heavy rainfalls, flash flooding warning and or advisory may be issued.

Maximum sustained winds are near 65 mph (95 km/h) with higher gusts. Some strengthening is forecast, and Fiona could be at or near hurricane strength when it moves near Puerto Rico and the Dominican Republic late Saturday or early Sunday morning.

Tropical-storm-force winds extend outward up to 125 miles (205 km) from the center.

Data from the Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that the minimum central pressure is 1000 mb (29.53 inches).

๐๐€๐’๐„๐ƒ ๐Ž๐ ๐“๐‡๐„ ๐Œ๐Ž๐•๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐€๐๐ƒ ๐ƒ๐„๐•๐„๐‹๐Ž๐๐Œ๐„๐๐“ ๐Ž๐ ๐ ๐ˆ๐Ž๐๐€ ๐“๐‡๐ˆ๐’ ๐ˆ๐๐ ๐Ž๐‘๐Œ๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐Œ๐€๐˜ ๐‚๐‡๐€๐๐†๐„ ๐€๐๐ƒ ๐ ๐”๐‘๐“๐‡๐„๐‘ ๐”๐๐ƒ๐€๐“๐„๐’ ๐–๐ˆ๐‹๐‹ ๐๐„ ๐๐Ž๐’๐“๐„๐ƒ ๐–๐‡๐„๐ ๐๐„๐‚๐„๐’๐’๐€๐‘๐˜.

