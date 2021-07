A Small Craft Advisory Remains In Effect For The BVI

๐—” ๐˜€๐—บ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐—ณ๐˜ ๐—ฎ๐—ฑ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐˜† ๐—บ๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐˜๐—ผ ๐Ÿฏ๐Ÿฏ ๐—ธ๐—ป๐—ผ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜„๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐˜„๐—ฒ๐—น๐—น๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿณ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฒ๐˜ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐—ฟ ๐—ถ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜.

๐—ช๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€:ย East at 26 to 37 km/h (14 to 20 knots; 16 to 23 mph), with strong gusts to around 59 km/h (32 knots; 37 mph).

Seas (significant wave heights):ย 2 to 2.5 meters (6 to 8 feet), occasionally or locally exceeding 3.0 meters (10 feet).

๐—ช๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜„๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐˜„๐—ฒ๐—น๐—น๐˜€:ย 2 to 2.5 meters or 6 to 8 feet and occasionally higher. Dominant wind wave period is 6 to 9 seconds. Seas will be on the decline.

๐—ฃ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜€:ย Loss of life at sea; injuries to mariners; damage or loss of boats and marine equipment; financial losses; disruption of fisheries and scarcity of fish products and disruption to marine transportation.

๐—–๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป:ย Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels should avoid navigating in these conditions.

Please continue to monitor these hazardous, life-threatening marine conditions.

