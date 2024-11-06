VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS EMITIDAS PARA LAS ISLAS VÍRGENES:

TAPA
BOLETÍN
VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
11:35 a. M. ECT MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2024
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS ESTÁ EN EFECTO PARA LAS ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE ANTIGUA, BARBUDA, MONTSERRAT, ST. KITTS, NEVIS, ANGUILA E ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS VÁLIDO DESDE LAS 12 DEL MEDIODÍA DE HOY HASTA LAS 12 DEL MEDIODÍA DE MAÑANA. UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS SIGNIFICA QUE INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE SON POSIBLES PERO NO INMINENTES EN EL ÁREA DE VIGILANCIA. LAS INUNDACIONES REPENTINAS SON UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.
LOS RESIDENTES EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN HACER PREPARATIVOS PARA INUNDACIONES PARA PROTEGER VIDA Y PROPIEDAD. DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA MOVERSE A TERRENOS MÁS ALTOS SI SE DESARROLLAN LLUVIAS INUNDABLES O SE Emite UNA ADVERTENCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS.
UNA VAGUADA SOBRE EL NORESTE DEL CARIBE ESTÁ CAUSANDO AGUACEROS FUERTES PERIÓDICOS SOBRE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. YA HA CAIDO MÁS DE UNA PULGADA DE LLUVIA EN ALGUNOS LUGARES EN LAS ÚLTIMAS 15 HORAS Y ES POSIBLE OTRA A TRES O MÁS PULGADAS EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS. POR LO TANTO, SON POSIBLES INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN MONITOREO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA. MANTÉNGASE SINTONIZADO A LA RADIO O TELEVISIÓN LOCAL PARA VER ACTUALIZACIONES Y POSIBLES ADVERTENCIAS.
PRONOSTICADOR
TRECY SPENCER-LAKE