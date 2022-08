Air Quality and Heat Index Conditions

Air Quality & Heat Index Warnings

Tuesday 30th August 2022

๐—ฆ๐˜†๐—ป๐—ผ๐—ฝ๐˜€๐—ถ๐˜€: For the next few days we will experience a surge in Saharan Dust. The threat of health problems is elevated, for sensitive people who may suffer fromย ๐—ฅ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜€, ๐—”๐˜€๐˜๐—ต๐—บ๐—ฎย and it may also cause Eczemaย to flare.

๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐˜†: ๐— ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต

๐’๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฌ: People with respiratory or heart disease, the elderly and children are the groups most at risk.

๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:ย Air quality is poor and for some pollutants there may be a moderate health concern for a number of people who are unusually sensitive to air pollution.

๐‚๐š๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง: Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.

๐——๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐˜„๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ต, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ผ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฑ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜ ๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜†๐—ฒ๐˜„๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ. ๐—”๐—ป๐˜† ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ณ๐—ถ๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐˜€๐—บ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ; ๐—ฆ๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฎ๐˜€๐—ธ, ๐—ก๐Ÿต๐Ÿฑ, ๐—ฃ๐Ÿต๐Ÿฑ, ๐—ฃ๐Ÿต๐Ÿต.

The conditions of the constant dusty flow can cause allergic reactions like itchy & watery eyes, runny nose, scratchy throat, dry cough ,post-nasal drainage and sneezing.

Remaining hydrated is also important. Using fresh aloe gel, mixed with fresh citrus juice provides for a great dust remedy.ย The anti-inflammatory agents can soothe irritation in the throat and nose, especially if youโ€™ve been coughing.

๐‡๐ž๐š๐ญ ๐ˆ๐ง๐๐ž๐ฑ: Caution HOT

(The heat index, also known as the apparent temperature, is what the temperature feels like to the human body when relative humidity is combined with the air temperature.ย This has important considerations for the human bodyโ€™s comfort.)

๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž: 80ยฐ โ€“ 90ยฐ

๐ ๐ž๐ž๐ฅ ๐‹๐ข๐ค๐ž ๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž: 86ยฐ โ€“ 100ยฐ

Note: (Hottest period of today is between 11 am to 6pm

Preparedness:ย What to do before engaging in outdoor activities?

1.Wear a hat and light weight, light fitting and light colored clothing

2. Plan to take frequent breaks every hour.

Safety:ย What to do while engaging in outdoor activities in these conditions;

1. Take breaks in cool and shaded areas. About 4 to 5 minute breaks are encouraged about 2 to 3 times an hour.

2. Drink plenty of water or non-alcoholic fluids. Your body needs plenty of water to help keep it cool. Even if you are not thirsty, drink some water for safety of your body.

3. Do Not Stay In Direct Sunlight For Too Long.

๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™˜๐™ก๐™–๐™ž๐™ข๐™š๐™ง: ๐™๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™–๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ (๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ) ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ค๐™ง๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™Š๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™š. ๐™๐™๐™š ๐™„๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™ž๐™จ๐™จ๐™š๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™œ๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™– ๐™ฃ๐™ช๐™ข๐™—๐™š๐™ง ๐™ค๐™› ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™š๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™จ๐™ค๐™ช๐™ง๐™˜๐™š๐™จ ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ฉ๐™ค ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™ž๐™™๐™š ๐™จ๐™ช๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™š ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™œ๐™ช๐™ž๐™™๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™๐™–๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก ๐™ฌ๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ. ๐˜ฝ๐™ฎ ๐™ฃ๐™ค ๐™ข๐™š๐™–๐™ฃ๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฝ๐™‘๐™„ ๐™‚๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™๐™š๐™ก๐™™ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™ช๐™จ๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™–๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ก ๐™š๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ž๐™ฃ ๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฌ๐™๐™ž๐™˜๐™ ๐™ข๐™–๐™ฎ ๐™ง๐™š๐™จ๐™ช๐™ก๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š

๐™ก๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ, ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ž๐™›๐™š..