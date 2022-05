Air Quality Conditions For The BVI

Air Quality Bulletinย Wednesday 18th May 2022

๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐˜†: ๐— ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต

๐—ฆ๐˜†๐—ป๐—ผ๐—ฝ๐˜€๐—ถ๐˜€: With a fresh surge in Saharan Dust, the threat of health problems is elevated, for mainly unusually sensitive people, such as asthmatics. These conditions are expected to be affecting us for the next few days going into the weekend.

๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐˜ : 50 to 75

๐—”๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜ ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น: II

๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐˜€: ๐—ฃ๐—ฒ๐—ผ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜† ๐—ผ๐—ฟ ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—น๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—น๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐˜€ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐˜ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ.

๐—–๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.

๐——๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐˜„๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ต, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ผ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฑ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜ ๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜†๐—ฒ๐˜„๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ. ๐—”๐—ป๐˜† ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ณ๐—ถ๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐˜€๐—บ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ; ๐—ฆ๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฎ๐˜€๐—ธ, ๐—ก๐Ÿต๐Ÿฑ, ๐—ฃ๐Ÿต๐Ÿฑ, ๐—ฃ๐Ÿต๐Ÿต.

ย The conditions of the constant dusty flow can cause allergic reactions like itchy & watery eyes, runny nose, scratchy throat, dry cough ,post-nasal drainage and sneezing.

For those that suffer from congestion, dry cough, and sneezing, doctors recommend creating a more humid environment through a humidifier or inhaling steam as you lean over a container of hot water, taking slow and deep breaths.

For those that suffer from sore throats, in addition to medication if the case is severe, using two teaspoons of honey can aid in the soothing of your throat.

Remaining hydrated is also important. Using fresh aloe gel, mixed with fresh citrus juice provides for a great dust remedy.ย The anti-inflammatory agents can soothe irritation in the throat and nose, especially if youโ€™ve been coughing.

๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™˜๐™ก๐™–๐™ž๐™ข๐™š๐™ง: ๐™๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™–๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ (๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ) ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ค๐™ง๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™Š๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™š. ๐™๐™๐™š ๐™„๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™ž๐™จ๐™จ๐™š๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™œ๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™– ๐™ฃ๐™ช๐™ข๐™—๐™š๐™ง ๐™ค๐™› ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™š๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™จ๐™ค๐™ช๐™ง๐™˜๐™š๐™จ ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ฉ๐™ค ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™ž๐™™๐™š ๐™จ๐™ช๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™š ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™œ๐™ช๐™ž๐™™๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™๐™–๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก ๐™ฌ๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ. ๐˜ฝ๐™ฎ ๐™ฃ๐™ค ๐™ข๐™š๐™–๐™ฃ๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฝ๐™‘๐™„ ๐™‚๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™๐™š๐™ก๐™™ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™ช๐™จ๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™–๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ก ๐™š๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ž๐™ฃ ๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฌ๐™๐™ž๐™˜๐™ ๐™ข๐™–๐™ฎ ๐™ง๐™š๐™จ๐™ช๐™ก๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ก๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ, ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ž๐™›๐™š..