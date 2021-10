Air Quality Conditions

Air Quality Bulletin

Friday 8th October 2021

Air Quality Index Based on Particulate Matters 2.5 (PM2.5) and 10 (PM10) Concentration

๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐˜†: ๐— ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ

๐—ฆ๐˜†๐—ป๐—ผ๐—ฝ๐˜€๐—ถ๐˜€: The air quality is at moderate levels as a result of particulate matters 2.5 and 10, associated with a fresh surge in Saharan Dust. The threat of health problems is elevated, for mainly unusually sensitive people, such as asthmatics.

๐—ง๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ด:: Friday to Sunday

๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐˜ : 40 to 70

๐—”๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜ ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น: II

๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐˜€: ๐—ฃ๐—ฒ๐—ผ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜† ๐—ผ๐—ฟ ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—น๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—น๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐˜€ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐˜ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ.

๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€: Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.

๐—–๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.

