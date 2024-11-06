AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS EMITIDO PARA LAS ISLAS VÍRGENES

TAPA
BOLETÍN
AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
11:35 a. M. ECT MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2024
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UNA ADVERTENCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS ESTÁ EN EFECTO PARA INUNDACIONES MENORES EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS VÁLIDA HASTA LAS 12 DE LA MEDIANOCHE DE ESTA NOCHE. UNA ADVERTENCIA DE INUNDACIONES SIGNIFICA QUE ARROYOS, ARROYOS Y DRENAJES PUEDEN ELEVARSE O INCLUSO DESBORDARSE HACIA CALLES, ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES; SIN EMBARGO, LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD SERÁN MÍNIMOS.
SE PUEDEN ESPERAR INCONVENIENTES, PERO NO SE ESPERA QUE LAS INUNDACIONES PONGAN UNA AMENAZA INMEDIATA PARA LA VIDA. SIN EMBARGO, SÓLO UN PIE DE AGUA CORRIENTE ES SUFICIENTE PARA BARRER LOS VEHÍCULOS DE LA CARRETERA. CUANDO SE ENCUENTRE EN CARRETERAS INUNDADAS, TENGA MUCHO CUIDADO Y, EN CASO DE DUDA, HAGA LA ELECCIÓN INTELIGENTE: DÉ LA VUELTA Y NO SE AHOGUE. MUÉVETE A UN TERRENO MÁS ALTO.
UNA VAGUADA SOBRE EL NORESTE DEL CARIBE ESTÁ INFLUYENDO EL CLIMA SOBRE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, CAUSANDO AGUACEROS FUERTES PERIÓDICOS. YA HA CAÍDO HASTA UNA PULGADA EN ALGUNOS LUGARES EN LAS ÚLTIMAS 15 HORAS Y ES PROBABLE OTRA A TRES PULGADAS O MÁS EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS. POR LO TANTO, SE ESPERAN INUNDACIONES MENORES EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN. POR FAVOR LLAME AL 463-4638 PARA DECLARACIONES POSTERIORES. ADEMÁS, MANTÉNGASE SINTONIZADO A LAS ESTACIONES DE RADIO Y TV LOCALES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ÚLTIMA.
PRONOSTICADOR
TRECY SPENCER-LAKE