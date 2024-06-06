AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS EN EFECTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES

TAPA
BOLETÍN
AVISO DE INUNDACIÓN
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS PARA ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS VÁLIDO HASTA LAS 10:30 AM DE HOY JUEVES. UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS SIGNIFICA QUE ESTÁN OCURRIENDO O INMINENTES INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN EL ÁREA BAJO AVISO. LAS INUNDACIONES REPENTINAS SON UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.
SI SE ENCUENTRA EN ÁREAS BAJAS O PROPENSAS A INUNDACIONES, MUÉVASE RÁPIDAMENTE A TERRENOS MÁS ALTOS INMEDIATAMENTE. LOS RESIDENTES QUE VIVEN A LO LARGO DE ARROYOS, ARROYOS, ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN TOMAR PRECAUCIONES INMEDIATAS PARA PROTEGER VIDA Y PROPIEDAD. NO INTENTE CRUZAR AGUAS DE CORRIENTE RÁPIDA O DE PROFUNDIDAD DESCONOCIDA A PIE O EN VEHÍCULO. NOTA: SÓLO UN PIE DE AGUA FLUYE PODRÍA SER SUFICIENTE PARA BARRER UN COCHE DE LA CARRETERA. AL ENCONTRAR CAMINOS INUNDADOS TENGA MUCHO CUIDADO, Y EN CASO DE DUDA, HAGA LA ELECCIÓN INTELIGENTE, DÉ LA VUELTA NO SE AHOGUE.
UN SISTEMA DE VAVEGA SOBRE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS ESTÁ CAUSANDO AGUACEROS FUERTES PERIÓDICOS. YA HAN CAIDO HASTA 3 PULGADAS DE LLUVIA EN ALGUNOS LUGARES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS POR LO TANTO EL SUELO YA ESTÁ SATURADO. SE ESPERAN OTRAS 2 PULGADAS O MÁS EN LAS PRÓXIMAS 6 HORAS, POR LO TANTO, SE ESPERAN INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN MONITOREO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA. POR FAVOR, MANTÉNGASE SINTONIZADO A LA RADIO O TELEVISIÓN LOCAL PARA OBTENER ACTUALIZACIONES DE ADVERTENCIA.
PRONOSTICADOR
LETITIA HUMPHREYS