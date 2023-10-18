DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL TAMMY
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
6:00 p.m. ECT MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…LA RECIÉN FORMADA TAMMY PODRÍA AMENAZAR LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL PERMANECE EN EFECTO PARA ANTIGUA Y BARBUDA, EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA, EN ESTE CASO, QUE HAY UN CICLON TROPICAL EN EL ÁREA MONITOREO DE PREOCUPACIÓN, Y PUEDEN REQUERIRSE VIGILANCIAS Y AVISOS EN UNA FECHA POSTERIOR PARA PARTES DEL ÁREA.
A LAS 500 PM AST (2100 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 13.0 NORTE, LONGITUD 51.7 OESTE O APROXIMADAMENTE 730 AL SURESTE DE SOTAVENTOS Y 935 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
TAMMY SE MUEVE HACIA EL OESTE A CERCA DE 23 MPH (37 KM/H). SE ESPERA UN MOVIMIENTO HACIA EL OESTE A UNA VELOCIDAD DE AVANCE MÁS LENTA HASTA EL JUEVES. SE PRONOSTICA UN GIRO HACIA EL OESTE NOROESTE EL JUEVES POR LA NOCHE, SEGUIDO POR UN GIRO HACIA EL NOROESTE EL VIERNES POR LA NOCHE O EL SÁBADO. EN LA TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL CENTRO DE TAMMY SE MUEVE CERCA O SOBRE LAS ISLAS DE SOTAVENTO EL VIERNES Y SÁBADO.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 40 MPH (65 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN FORTALECIMIENTO GRADUAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS. LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HACIA FUERA HASTA 140 MILLAS (220 KM) AL NORESTE DEL CENTRO .
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1007 MB (29,74 PULGADAS).
EN SU RUTA PROYECTADA, TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA DE LA REGIÓN EL VIERNES TARDE O EL SÁBADO TEMPRANO. AUNQUE PERMANECE SUFICIENTE INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU FUTURO TRAYECTORIA Y FORTALEZA EN ESTE MOMENTO, LOS RESIDENTES DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA LOS IMPACTOS DE FUERTES VIENTOS SOSTENIDOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL, LLUVIAS FUERTES Y OLEAJE Agitado EL SÁBADO. ESTAS CONDICIONES PODRÍAN EMPEORAR SI EL SISTEMA SE FORTALECE MÁS Y SE ACERCA AÚN A LAS ISLAS.
UNA VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL SE EMITIRÁ TEMPRANO MAÑANA QUE PODRÍA ACTUALIZARSE A UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL MÁS TARDE EL JUEVES.
SE INSTA A LOS RESIDENTES A CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA TORMENTA TROPICAL TAMMY Y ESTAR PREPARADOS PARA IMPLEMENTAR SUS PLANES PARA HURACANES.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ ALREDEDOR DE LAS 11PM O ANTES SI ES NECESARIO
.HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN
PRONOSTICADOR
LENARD JOSIAH
Descargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se obtiene de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser responsables por cualquier persona que use esta información de manera apropiada para evidencia legal o para justificar cualquier decisión que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.