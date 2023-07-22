DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WOCA31 TAPA
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CICLÓN TROPICAL
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
2:50 PM ECT SÁBADO 22 DE JULIO 2023
…PERTURBACIÓN TROPICAL AL95 CONTINÚA AVANZANDO HACIA EL CARIBE…
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA ESTÁN SIGUIENDO DE CERCA
AVANCE DE LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95, QUE PUEDE PASAR POR EL SUR DE SOTAVENTO
ISLAS Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS A PRINCIPIOS DE LA PRÓXIMA SEMANA.
DADA LA ALTA INCERTIDUMBRE DEL DESARROLLO Y LA TRAYECTORIA DEL PRONÓSTICO, HAY POCO
CONFIANZA EN LA FORTALEZA, TAMAÑO Y TRAYECTORIA DE ESTE SISTEMA. SIN EMBARGO, EN EL
EN EL PEOR ESCENARIO RAZONABLE, AL95 REPRESENTA UNA PEQUEÑA AMENAZA PARA LAS ISLAS. SIN EMBARGO, ESTA EVALUACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS. PARA ESTAR SEGURO, TENGA PREPARADO SU PLAN DE DESASTRE PARA HURACANES Y SUPERVISE DE CERCA ESTA PERTURBACIÓN HASTA QUE SEA FUERA DEL ÁREA.
A LAS 2 PM ECT O 1800 UTC, LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95 ESTABA LOCALIZADA A UNAS 1300 MILLAS
ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO MOVIÉNDOSE AL OESTE A ALREDEDOR DE 15 MPH.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS ESTAN CERCA DE 30 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. ALGO GRADUAL
SE PRONOSTICA FORTALECIMIENTO DURANTE LOS VARIOS DIAS Y EL SISTEMA TIENE UN 40 POR CIENTO
PROBABILIDAD DE CONVERTIRSE EN CICLON TROPICAL EN 48 HORAS Y 60 POR CIENTO EN SIETE DIAS.
SEGÚN LAS TRAYECTORIAS DEL MODELO DE PRONÓSTICO, EL SISTEMA PODRÍA ESTAR EN EL PUNTO MÁS CERCANO A
LA ZONA LOS LUNES O MARTES. EN ESTE MOMENTO ES PROBABLE QUE SEA UN TROPICAL MINIMO
CICLON Y PODRIA TRAER RAFAGAS CON FUERZA DE TORMENTA A LAS ISLAS Y MARES PELIGROSOS.
SE ESPERA QUE LOS IMPACTOS, SI LOS HAY, SEAN MÍNIMOS.
TENGA EN CUENTA QUE NO HAY ALERTAS, VIGILANCIAS O ADVERTENCIAS ACTUALMENTE EN EFECTO PARA EL
ÁREA;
SIN EMBARGO, ES POSIBLE UNA ALERTA. LOS RESIDENTES DEBEN MONITOREAR DE CERCA LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95 Y ASEGURARSE DE TENER PREPARADOS SUS PLANES PARA LA TEMPORADA DE HURACANES.
SE DARÁ UNA ACTUALIZACIÓN A LAS 2 PM DE MAÑANA, O ANTES SI ES NECESARIO.
DESTINO DEL DALE DEL PRONOSTICADOR
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