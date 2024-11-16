FLASH FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR THE VIRGIN ISLANDS

FLASH FLOOD ADVISORY
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
5:57 PM ECT SAT, NOV 16, 2024
THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
A FLASH FLOOD ADVISORY IS IN EFFECT FOR MINOR FLOODING IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS VALID UNTIL 12 MID-NIGHT TONIGHT. A FLOOD ADVISORY MEANS THAT STREAMS, CREEKS AND DRAINS MAY BE ELEVATED OR EVEN OVERFLOWING INTO STREETS, LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS; HOWEVER, PROPERTY DAMAGE WILL BE MINIMAL.
INCONVENIENCES CAN BE EXPECTED BUT THE FLOODING IS NOT EXPECTED TO BE IMMEDIATELY LIFE THREATENING. HOWEVER, JUST ONE FOOT OF FLOWING WATER IS ENOUGH TO SWEEP VEHICLES OFF THE ROAD. WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS BE EXTREMELY CAUTIOUS, AND IF IN DOUBT, MAKE THE SMART CHOICE, TURN AROUND DON’T DROWN. MOVE TO HIGHER GROUND.
LINGERING INSTABILITY AND MOISTURE ASSOCIATED WITH A FRONTAL TROUGH OVER THE NORTHERN PORTION OF THE CARIBBEAN IS INFLUENCING THE WEATHER OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS.
WITH AN ALREADY SATURATED GROUND, PERSISTENT PERIODS OF OVERNIGHT SHOWERS MAY CAUSE MINOR FLOODING IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS.
FORECASTER
JALEEL JACOBS
Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision, which may result in the loss of finances, property or life.