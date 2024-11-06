FLASH FLOOD WATCH ISSUED FOR THE VIRGIN ISLANDS:

TAPA
BULLETIN
FLASH FLOOD WATCH
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
11:35 AM ECT WED, NOV 6, 2024
THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
A FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF ANTIGUA, BARBUDA, MONTSERRAT, ST. KITTS, NEVIS, ANGUILLA AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS VALID FROM 12 MIDDAY TODAY UNTIL 12 MIDDAY TOMORROW. A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT MODERATE TO MAJOR FLOODING IS POSSIBLE BUT NOT IMMINENT IN THE WATCH AREA. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
RESIDENTS IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS SHOULD MAKE PREPARATIONS FOR FLOODING TO SAFE GUARD LIFE AND PROPERTY. THEY SHOULD BE PREPARED TO MOVE TO HIGHER GROUND IF FLOODING RAINS DEVELOP OR A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED.
A TROUGH OVER THE NORTHEASTERN CARIBBEAN IS CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. ALREADY, IN EXCESS OF ONE INCH OF RAIN HAS FALLEN IN SOME PLACES IN THE LAST 15 HOURS AND ANOTHER ONE TO THREE OR MORE INCHES IS POSSIBLE IN THE NEXT 24 HOURS. HENCE, MODERATE TO MAJOR FLOODING OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS IS POSSIBLE.
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES WILL CONTINUE TO MONITOR THE WEATHER SITUATION. PLEASE STAY TUNED TO LOCAL RADIO OR TELEVISION FOR WATCH UPDATES AND POSSIBLE WARNINGS.
FORECASTER
TRECY SPENCER-LAKE