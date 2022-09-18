Hurricane Fiona Intermediate Advisory Number 17A

NWS National Hurricane Center Miami FL AL072022 200 PM AST
Sun Sep 18 2022
…𝗕𝗩𝗜 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗠 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚…
…𝗘𝗬𝗘 𝗢𝗙 𝗙𝗜𝗢𝗡𝗔 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗔𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗛𝗪𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧 𝗢𝗙 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗥𝗜𝗖𝗢…
A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE EXPECTED WITHIN THE SPECIFIED AREA, IN THIS CASE, TODAY.
LOCATION…17.8N 66.9W
ABOUT 156MI…251 KM SW OF ROAD TOWN
MAXIMUM SUSTAINED WINDS…85 MPH…140 KM/H
PRESENT MOVEMENT…WNW OR 285 DEGREES AT 8 MPH…13 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE…986 MB…29.12 INCHES
FIONA IS EXPECTED TO CONTINUE PRODUCING TROPICAL CYCLONE IMPACTS OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS HENCE, RESIDENTS SHOULD CONTINUE TO MONITOR AND TAKE THE NECESSARY PRECAUTIONS.
𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗢𝗢𝗞
At 200 PM AST (1800 UTC), the center of Hurricane Fiona was located near latitude 17.8 North, longitude 66.9 West which is approximately 152 miles south west of Road Town.
Fiona is moving toward the west-northwest near 8 mph (13 km/h). A northwestward motion is expected to begin later today and continue through Monday, followed by a turn toward the north-northwest on Tuesday.
Maximum sustained winds have increased to near 85 mph (140 km/h) with higher gusts. Additional strengthening is forecast during the next 48 hours while Fiona moves near Puerto Rico, the Dominican Republic and over the southwestern Atlantic.
Tropical-storm-force winds extend outward up to 140 miles (220 km) and hurricane-force winds extend outward up to 30 miles (45 km) from the center.
A weather station at Ponce-Isla de Gata Puerto Rico recently reported a sustained wind of 69 mph (111 km/h) and a gust to 103 mph (166 km/h).
The minimum central pressure estimated from Hurricane Hunter aircraft and NOAA Saildrone observations is 986 mb (29.12 inches).
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽 , 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺/ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
𝗙𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗪𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗦𝘁𝗲𝗺 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱. 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗯𝘃𝗶.𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗺.𝗰𝗼𝗺/𝘁𝗼𝗿𝘁𝗼𝗹𝗮
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚..