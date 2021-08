Safety Tips & Weather Update

๐—ฆ๐—ฎ๐—ณe๐˜๐˜† ๐—ง๐—ถ๐—ฝ๐˜€ ๐—™๐—ผ๐—ฟ ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—œ๐—ป ๐—ฅ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜†/๐—ช๐—ฒ๐˜ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€.

๐Ÿญ. ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜† ๐—”๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜

Stay alert! Stay focused!

Pay attention to what is going on around you on the road. You can increase your visibility by turning on your headlights.

๐Ÿฎ. ๐—œ๐—ป ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐˜† ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜† ๐—ฅ๐—ฎ๐—ถ๐—ป, ๐—ฆ๐˜๐—ผ๐—ฝ!

When visibility is so poor that the edges of the road or other vehicles canโ€™t be seen at a safe distance, pull over and put on your emergency Hazard lights and wait for the rain to ease off.

๐Ÿฏ. ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฆ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ

In rainy/wet weather drive slower than usual to avoid any mishaps or accidents on the road.

๐Ÿฐ. ๐—•๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด (๐—ฆ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด)

When excess water sits on top of the road, tires can lose traction and start sliding causing your vehicle to lose control.

๐—ช๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—ฝ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ: ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—น๐˜† ๐—ฐ๐—น๐—ผ๐˜‚๐—ฑ๐˜† ๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—น๐—ผ๐˜‚๐—ฑ๐˜† ๐˜€๐—ธ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฎ ๐Ÿฑ๐Ÿฌ ๐˜๐—ผ ๐Ÿฒ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ป. ๐—ฆ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐—บ๐—ฎ๐˜† ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€. ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜† ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐˜„๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ.