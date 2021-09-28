SAM MAINTAINING CATEGORY 4 INTENSITY OVER THE TROPICAL ATLANTIC…

At 500 PM AST (2100 UTC), the eye of Hurricane Sam was located by
an Air Force Reserve Unit Hurricane Hunter aircraft near latitude
17.9 North, longitude 55.0 West. Sam is moving toward the northwest
near 9 mph (15 km/h), and this general motion with an increase in
forward speed is expected during the next couple of days. A turn
toward the north is forecast by Friday. On the forecast track, Sam
will pass well to the east or northeast of the northern Leeward
Islands through Wednesday.
Maximum sustained winds are near 130 mph (215 km/h) with higher
gusts. Sam is a category 4 hurricane on the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale.
Some fluctuations in intensity are expected during the next couple of days,
but Sam is forecast to remain a major hurricane through late this week.
Hurricane-force winds extend outward up to 40 miles (65 km) from the center and
tropical-storm-force winds extend outward up to 140 miles (220 km).
The minimum central pressure estimated from Air Force Hurricane Hunter aircraft observations is 947 mb (27.97 inches).
𝐒𝐚𝐦 𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝟓𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐕𝐈. 𝐒𝐚𝐦 𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝟑𝟓𝟎 – 𝟒𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡-𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐕𝐈 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲. 𝐀𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭-𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦-𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐝𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦. 𝐇𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐧𝐨 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬𝐡 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬.
𝗔𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗼𝗿 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗵 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗲.
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽 , 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺/ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚..