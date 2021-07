๐˜ผ ๐™จ๐™ข๐™–๐™ก๐™ก ๐™˜๐™ง๐™–๐™›๐™ฉ ๐™–๐™™๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ ๐™š๐™›๐™›๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฝ๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™จ๐™ ๐™‘๐™ž๐™ง๐™œ๐™ž๐™ฃ ๐™„๐™จ๐™ก๐™–๐™ฃ๐™™๐™จ. Mainly in the open waters on the Atlantic or Eastern side of the islands.

Caution: Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels should avoid navigating in these conditions.

Please continue to monitor these hazardous, life-threatening marine conditions.