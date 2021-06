Storm Updates

A tropical wave located about 1000 miles east of the Windward Islands is producing a small area of thunderstorm activity. This system has a slight chance of development during the next couple of days before upper-level winds become less conducive for further organization by Thursday. The wave is expected to move westward at 10 to 15 mph. * Formation chance through 48 hours, low, 10 percent. * Formation chance through 5 days, low, 10 percent.

๐‹๐ž๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ž ๐ญ๐จ ๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ค ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ญ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ ๐ฐ๐ก๐ข๐œ๐ก ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ๐ก ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ฌ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ. ๐‘๐ž๐ฆ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐ข๐ญ ๐ข๐ฌ ๐›๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ ๐ญ๐จ ๐›๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐จ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐š๐ง ๐ญ๐จ ๐ง๐จ๐ญ ๐›๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ . ๐˜๐จ๐ฎ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ง๐œ๐จ๐ฎ๐ซ๐š๐ ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐š ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒ ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ง ๐š๐ง๐ ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž ๐š๐ง ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ค๐ข๐ญ / ๐†๐จ ๐๐š๐ ๐ฌ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐ซ๐ž๐š๐๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐š๐ฌ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ง๐ฒ ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ฆ๐š๐ฒ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ก๐จ๐ฆ๐ž.