The Virgin Islands is under a tsunami ADVISORY

A tsunami advisory means stay away from waterways, stay off beaches and stay out of the water!
AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 7.6 OCCURRED
NORTH OF HONDURAS AT 723 PM AST ON SATURDAY FEBRUARY 8 2025.
* BASED ON ALL AVAILABLE DATA… THERE IS A TSUNAMI THREAT TO
PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS OF SEA LEVEL FLUCTUATIONS
AND STRONG OCEAN CURRENTS THAT COULD BE A HAZARD ALONG
COASTS… BEACHES… IN HARBORS… AND IN COASTAL WATERS.
* THE EARLIEST ESTIMATED TIME THAT HAZARDOUS SEA LEVEL
FLUCTUATIONS AND STRONG OCEAN CURRENTS MAY BEGIN IN PUERTO
RICO AND THE VIRGIN ISLANDS IS
948 PM AST ON SATURDAY FEBRUARY 8 2025
* ACTIONS TO PROTECT HUMAN LIFE… SAFETY AND PROPERTY SHOULD
BE TAKEN IMMEDIATELY.
* THE GENERATION OF TSUNAMI WAVES HAS NOT YET BEEN CONFIRMED.
* MONITORING IS UNDERWAY TO FURTHER EVALUATE THE TSUNAMI
THREAT.
RECOMMENDED ACTIONS
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* PERSONS LOCATED IN OR NEAR THE OCEAN SHOULD MOVE OUT OF THE
WATER… OFF THE BEACH AND AWAY FROM HARBORS… MARINAS…
BAYS AND INLETS.
* DO NOT GO TO THE SHORE TO OBSERVE THE TSUNAMI.
* DO NOT RETURN TO EVACUATED AREAS UNTIL THE ALL CLEAR IS GIVEN
BY LOCAL AUTHORITIES.
* BE ON ALERT AS ADDITIONAL SAFETY INFORMATION MAY BE SHARED
* BOATERS – WHERE TIME AND CONDITIONS PERMIT… MOVE YOUR BOAT
OUT TO SEA TO A DEPTH OF AT LEAST 450 FEET.
* BOATERS – IF AT SEA… AVOID ENTERING SHALLOW WATER…
HARBORS… MARINAS… BAYS AND INLETS TO AVOID FLOATING AND
SUBMERGED DEBRIS AND STRONG CURRENTS.