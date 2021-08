Tropical Cyclone 6 Update

๐——๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—•๐—”๐—ก๐—–๐—˜ ๐—ก๐—ข๐—ช ๐—œ๐—ก ๐—ง๐—›๐—˜ ๐—ก๐—ข๐—ฅ๐—ง๐—›๐—˜๐—”๐—ฆ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ก ๐—–๐—”๐—ฅ๐—œ๐—•๐—•๐—˜๐—”๐—ก ๐—ฆ๐—˜๐—”

Tropical Cyclone 6 is located at the Coordinates 15.7N 62.2W which is approximately 214 miles ESE off Road Town,

65 miles SW of Guadeloupe 330 miles ESE of Ponce Puerto Rico With a Wind Speed of 35 mph Min. Pressure29.83″ 1010 mb Heading WNW at 17 mph

DISCUSSION

๐—”๐˜€ ๐—ฃ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—–๐˜†๐—ฐ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐Ÿฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ, ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€, ๐˜๐—ต๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐˜‚๐˜€๐˜๐˜† ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐˜€๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐˜ ๐˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€. ๐—ง๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ. ๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฎ๐—น๐—น ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฑ ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.๐Ÿฐ ๐˜๐—ผ ๐Ÿฑ๐Ÿฌ.๐Ÿด ๐—บ๐—บ ๐—ผ๐—ฟ ๐Ÿญ ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜€.

SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:

A Tropical Storm Warning is in effect for, * Puerto Rico, including Culebra and Vieques * U.S. Virgin Islands * Dominican Republic on the south coast from Punta Palenque eastward and on the north coast from Cabo Frances Viejo eastward.

A Tropical Storm Watch is in effect for, * Martinique and Guadeloupe * Dominica * Saba and St. Eustatius * Dominican Republic on the north coast from Cabo Frances Viejo to the Dominican Republic/Haiti border * Haiti from the northern border with the Dominican Republic to Gonaives * Turks and Caicos Islands * Southeastern Bahamas

A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are expected somewhere within the warning area within 36 hours.

A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are possible within the watch area.

๐—”๐˜ ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ ๐˜„๐—ฎ๐˜๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—•๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ต ๐—ฉ๐—ถ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ป ๐—œ๐˜€๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€. ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—บ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—”๐˜๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฐ ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ.

๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐——๐——๐— ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ , ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฏ๐—ผ๐—ผ๐—ธ, ๐—œ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ, ๐—ง๐˜„๐—ถ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜„๐—ฒ๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐˜„๐˜„๐˜„.๐—ฏ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—บ.๐—ฐ๐—ผ๐—บ/ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ถ๐—น๐˜† ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜‚๐—ฝ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐˜€.

๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™˜๐™ก๐™–๐™ž๐™ข๐™š๐™ง: ๐™๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™–๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ (๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ) ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ค๐™ง๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™Š๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™š. ๐™๐™๐™š ๐™„๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™ž๐™จ๐™จ๐™š๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™œ๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™– ๐™ฃ๐™ช๐™ข๐™—๐™š๐™ง ๐™ค๐™› ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™š๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™จ๐™ค๐™ช๐™ง๐™˜๐™š๐™จ ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ฉ๐™ค ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™ž๐™™๐™š ๐™จ๐™ช๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™š ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™œ๐™ช๐™ž๐™™๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™๐™–๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก ๐™ฌ๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ. ๐˜ฝ๐™ฎ ๐™ฃ๐™ค ๐™ข๐™š๐™–๐™ฃ๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฝ๐™‘๐™„ ๐™‚๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™๐™š๐™ก๐™™ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™ช๐™จ๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™–๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ก ๐™š๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ž๐™ฃ ๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฌ๐™๐™ž๐™˜๐™ ๐™ข๐™–๐™ฎ ๐™ง๐™š๐™จ๐™ช๐™ก๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ก๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ, ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ž๐™›๐™š..