TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

WHCA31 TAPA
TROPICAL DISTURBANCE (AL91) ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
8:18 AM ECT FRI, SEP 2, 2022
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL DISTURBANCE IS IN OUR MONITORED AREA OF CONCERN BUT A WATCH OR WARNING IS NOT REQUIRED, AT THIS TIME.
AT 8 AM ECT OR 1200 UTC THE DISTURBANCE (AL91) WAS LOCATED APPROXIMATELY 383 MILES EAST OF THE LEEWARD ISLANDS AND 574 MILES EAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.
ALTHOUGH SHOWER AND THUNDERSTORM ACTIVITY HAS SLIGHTLY INCREASED SINCE YESTERDAY, THE DISTURBANCE CURRENTLY STILL POSES A LOW THREAT TO THE FORECAST AREA; HENCE APART FROM CONTINUED MONITORING, NO OTHER ACTIONS ARE REQUIRED AT THIS TIME.
AL91 CONTINUES TO MOVE SLOWLY TOWARDS THE WEST-NORTHWEST AT 5 TO 10 MPH AND THIS MOTION IS FORECAST TO CONTINUE FOR THE NEXT COUPLE OF DAYS. ON THIS TRACK, THE DISTURBANCE IS FORECAST TO PASS NORTHEAST OF THE LEEWARDS ON FRIDAY AND SATURDAY; HOWEVER, THERE REMAINS SOME UNCERTAINTY AS TO HOW FAR IT WILL PASS FROM THE ISLANDS BECAUSE A WELL DEFINED CENTER IS NOT YET FORMED.
BASED ON LATEST OBSERVATION AND ANALYSIS, SIGNIFICANT WIND IMPACTS ARE NOT ANTICIPATED; HOWEVER, LOCALLY HEAVY RAINS MAY OCCUR OVER PORTIONS OF THE LEEWARD ISLANDS MAINLY FRIDAY AND SATURDAY AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS MAINLY SATURDAY AND SUNDAY. ALSO, SWELLS FROM THIS SYSTEM COULD PRODUCE HAZARDOUS MARINE CONDITIONS TO BEACH-GOERS DURING THE WEEKEND.
RESIDENTS ARE ADVISED TO CONTINUE MONITORING THE PROGRESS OF THIS SYSTEM UNTIL IT CLEARS THE AREA.
THE NEXT ADVISORY WILL BE AT AROUND 8 PM ECT, OR 0000 UTC OR SOONER SHOULD IT BECOME NECESSARY.
FORECASTER
LETITIA HUMPHREYS
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚.