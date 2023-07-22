TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

WOCA31 TAPA
TROPICAL CYCLONE INFORMATION STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
2:50 PM ECT SATURDAY JULY 22 2023
…TROPICAL DISTURBANCE AL95 CONTINUES TO MOVE TOWARD THE CARIBBEAN…
THE ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES IS CLOSELY FOLLOWING THE
PROGRESS OF TROPICAL DISTURBANCE AL95, WHICH IS LIKELY TO PASS SOUTH OF THE LEEWARD
ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS EARLY NEXT WEEK.
GIVEN THE HIGH UNCERTAINTY OF THE DEVELOPMENT AND FORECAST TRACK, THERE IS LITTLE
CONFIDENCE IN THE EVENTUAL STRENGTH, SIZE AND PATH OF THIS SYSTEM. HOWEVER, IN THE
REASONABLE WORST-CASE SCENARIO, AL95 POSES LITTLE THREAT TO THE ISLANDS.NEVERTHELESS, THIS ASSESSMENT IS SUBJECT TO CHANGE, TO BE SAFE, HAVE YOUR HURRICANE DISASTER PLAN PREPARED AND CLOSELY MONITOR THIS DISTURBANCE UNTIL IT IS OUT OF THE AREA.
AT 2 PM ECT OR 1800 UTC, TROPICAL DISTURBANCE AL95 WAS LOCATED ABOUT 1300 MILES
EAST-SOUTHEAST OF THE LEEWARD ISLANDS MOVING WEST AT AROUND 15 MPH.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 30 MPH WITH HIGHER GUSTS. SOME GRADUAL
STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE SEVERAL DAYS AND THE SYSTEM HAS A 40 PERCENT
CHANCE OF BECOMING A TROPICAL CYCLONE IN 48 HOURS AND 60 PERCENT IN SEVEN DAYS.
BASED ON THE FORECAST MODEL TRACKS, THE SYSTEM COULD BE AT THE NEAREST POINT TO
THE AREA ON MONDAY OR TUESDAY. AT THIS TIME, IT IS LIKELY TO BE A MINIMAL TROPICAL
CYCLONE AND COULD BRING STORM-FORCE GUSTS TO THE ISLANDS AND HAZARDOUS SEAS.
IMPACTS, IF ANY, ARE EXPECTED TO BE MINIMAL.
PLEASE NOTE THAT NO ALERTS, WATCHES OR WARNINGS ARE CURRENTLY IN EFFECT FOR THE
AREA;
HOWEVER, AN ALERT IS POSSIBLE.RESIDENTS SHOULD CLOSELY MONITOR TROPICAL DISTURBANCE AL95 AND ENSURE THAT THEY HAVE THEIR HURRICANE SEASON PLANS PREPARED.
AN UPDATE WILL BE GIVEN AROUND 2 PM TOMORROW, OR SOONER IF REQUIRED.
FORECASTER DALE DESTIN
For more weather information, you can visit the Department of Disaster Management WeatherStem Station on the link provided. http://bvi.weatherstem.com/tortola
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚.