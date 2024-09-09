WHCA31 TAPA
TROPICAL CYCLONE INFORMATION STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE
11:40 AM ECT MONDAY SEPTEMBER 09 2024
…TROPICAL CYCLONE LIKELY TO FORM AND BE OF CONCERN FOR THE AREA…BE AWARE…
THE ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE CONTINUES TO MONITOR THE
PROGRESS OF TROPICAL DISTURBANCE AL92. THE SYSTEM IS LIKELY TO DEVELOP INTO A
TROPICAL CYCLONE AND COULD APPROACH THE AREA THIS WEEKEND.
TROPICAL DISTURBANCE AL92 RETROGRESSED OVER THE PASSED 24 HOURS BUT IS STILL MORE
LIKELY THAN NOT TO BECOME A TROPICAL DEPRESSION IN 48 HOURS. AT THIS TIME, THE SYSTEM
POSES LITTLE OR NO THREAT TO THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. THE
RISK IS LOW; HOWEVER, BE AWARE AND REMAIN PREPARED FOR THE REST OF THE HURRICANE
SEASON.
AT 8 AM ECT OR 1200 UTC, TROPICAL DISTURBANCE AL92 WAS CENTRED ABOUT 1393 MILES
EAST-SOUTHEAST OF THE LEEWARD ISLANDS. THE SYSTEM REMAINS NEAR STATIONARY;
HOWEVER, IT IS FORECAST TO MOVE WEST-NORTHWESTWARD AT AROUND 10 MPH FROM THE
MIDDLE OF THE WEEK.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 30 MPH WITH HIGHER GUSTS. STRENGTHENING IS
FORECAST; THERE IS A 60 PERCENT CHANCE OF TROPICAL CYCLONE FORMATION IN 48 HOURS
AND ALSO A 60 PERCENT CHANCE OF FORMATION IN SEVEN DAYS.
PLEASE NOTE THAT THERE ARE NO TROPICAL CYCLONE ALERTS, WATCHES OR WARNINGS IN
EFFECT FOR THE AREA; THUS, THERE ARE NO HAZARDS PROJECTED FROM THIS SYSTEM, AT THIS
TIME.RESIDENTS SHOULD CONTINUE TO MONITOR, BE AWARE AND REMAIN PREPARED FOR THE
HURRICANE SEASON.
THE NEXT UPDATE WILL BE AROUND 9 AM TOMORROW, OR SOONER IF REQUIRED.
FORECASTER DALE DESTIN
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