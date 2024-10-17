TROPICAL CYCLONE INFORMATION STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE
3:30 PM ECT THURSDAY OCTOBER 17, 2024
…TROPICAL DISTURBANCE AL94 UNLIKELY TO BECOME A TROPICAL CYCLONE…
THE ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE CONTINUES TO MONITOR THE
PROGRESS OF TROPICAL DISTURBANCE AL94 . THE SYSTEM HAS WEAKENED FURTHER OVER THE
PAST 24 HOURS AND IS UNLIKELY TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE.
THE LIMITED WEATHER ASSOCIATED WITH THE SYSTEM IS FORECAST TO PASS MAINLY NORTH
OF THE AREA OVER THE NEXT 24 TO 36 HOURS. BASED ON THE LATEST INFORMATION, THE RISK
TO LIFE AND PROPERTY, IN THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS, FROM
WINDS FROM THIS SYSTEM, IS VERY LOW, NO ACTION REQUIRED; THE RISK FROM RAINFALL IS
LOW, BE AWARE; THE RISK FROM LIGHTNING AND SEAS IS MEDIUM, SO BE PREPARED. BE
REMINDED THAT THE HURRICANE SEASON RUNS UNTIL NOVEMBER 30.
AT 2 PM ECT OR 1800 UTC, TROPICAL DISTURBANCE AL94 WAS CENTRED ABOUT 245 MILES EAST
OF ANTIGUA AND BARBUDA AND THE LEEWARD ISLANDS AND MOVING WEST-NORTHWEST AT
ABOUT 20 MPH. IT IS FORECAST TO PASS JUST NORTH OF THE AREA ON TOMORROW.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 35 MPH WITH HIGHER GUSTS, MAINLY TO THE NORTH
OF THE CENTRE, AWAY FROM THE ISLANDS. THERE IS A 20 PERCENT CHANCE OF AL94 BECOMING
A TROPICAL DEPRESSION IN 48 HOURS AND A 30 PERCENT CHANCE OF IT BECOMING A TROPICAL
DEPRESSION IN SEVEN DAYS; THIS IS DOWN FROM 60% IN THE LAST 48 HOURS.
PLEASE NOTE THAT THERE ARE NO TROPICAL CYCLONE ALERTS, WATCHES OR WARNINGS IN
EFFECT FOR THE AREA AND THESE ARE UNLIKELY TO BE ISSUED FOR THIS SYSTEM.
RESIDENTS SHOULD CONTINUE TO MONITOR AND REMAIN PREPARED FOR THE HURRICANE
SEASON.
THE NEXT UPDATE WILL BE AROUND 3 PM TOMORROW, OR SOONER IF REQUIRED.
FORECASTER DALE DESTIN
Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision, which may result in the loss of finances, property or life.