Tropical Storm Advisory Fiona #14

SUMMARY OF 500 PM AST…2100 UTC…INFORMATION—————————

LOCATION…16.7N 64.6W

ABOUT 120 MI…193 KM S OF ROAD TOWN

ABOUT 122 MI…196 KM S OF VIRGIN GORDA

ABOUT 142 MI…228 KM S OF ANEGADA

MAXIMUM SUSTAINED WINDS…60 MPH…95 KM/H

PRESENT MOVEMENT…WNW OR 285 DEGREES AT 9 MPH…15 KM/H

MINIMUM CENTRAL PRESSURE…1002 MB…29.59 INCHES

๐—ช๐—”๐—ง๐—–๐—›๐—˜๐—ฆย ๐—”๐—ก๐——ย ๐—ช๐—”๐—ฅ๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ฆ

CHANGES WITH THIS ADVISORY:

The government of France has discontinued the Tropical Storm Warnings for Guadeloupe, St. Barthelemy, and St. Martin.

The government of Sint Maarten has discontinued the Tropical StormWarning for Sint Maarten.

SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:

A Hurricane Warning is in effect for…

* Puerto Rico, including Vieques and Culebraย ย A Hurricane

Watch is in effect for…

* U.S. Virgin Islands

* South coast of the Dominican Republic from Cabo Engano westward toCabo Caucedo

* North coast of the Dominican Republic from Cabo Engano westward to Puerto Plata

A Tropical Storm Warning is in effect for…

* Saba and St. Eustatius

* U.S. Virgin Islands

* British Virgin Islands

* South coast of the Dominican Republic from Cabo Engano westward to Cabo Caucedo

* North coast of the Dominican Republic from Cabo Engano westward to Puerto Plata

๐——๐—œ๐—ฆ๐—–๐—จ๐—ฆ๐—ฆ๐—œ๐—ข๐—กย ๐—”๐—ก๐——ย ๐—ข๐—จ๐—ง๐—Ÿ๐—ข๐—ข๐—ž

At 500 PM AST (2100 UTC), the center of Tropical Storm Fiona was located near latitude 16.7 North, longitude 64.6 West. Fiona is moving toward the west-northwest near 9 mph (15 km/h), and this motion is expected to continue through tonight. A northwestward motion is forecast to begin on Sunday and continue through Tuesday.

Based on the change in the forecast track, the center of Fiona is estimated to pass about 97 miles south of Road Town, 106 miles south of Virgin Gorda and 126 miles south of Anegada late Saturday early Sunday morning and move across Puerto Rico by Sunday afternoon.ย Fiona will then offshore of the Dominican Republic on Monday and near or to the east of the Turks and Caicos Islands on Tuesday.

The greatest threat to the BVI remains flooding rains.ย The forecast estimated to produce 4 to 6 inches with a local maximum of 10 inches possible in the BVI. Due to these heavy rainfalls, flash flooding warning and or advisory may be issued.

Very strong rains and floods have occurred over sectors of the Leeward Islands from Friday. A station in St. Claude Matouba Irfa, in the mountains in southwestern Guadeloupe, measured recently a 24-hour rainfall total of 19.85 inches (504.2mm).

Maximum sustained winds are near 60 mph (95 km/h) with higher gusts. Strengthening is forecast, and Fiona is expected to become a hurricane before reaching the southern coast of Puerto Rico on Sunday.

Tropical-storm-force winds extend outward up to 140 miles (220 km) from the center therefore some places may experience periodic wind gust. Based on the wind chart on NOAA we can experience between 40-70% of the wind and gust.

NOAA buoy 42060 east-southeast of Fiona’s center recently reported a sustained wind of 45 mph (72 km/h) and a gust toย 51 mph (83 km/h).ย A station at Teagues Bay, St. Croix, recently reported a sustained wind of 36 mph (57 km/h) and a gust to 44 mph (70 km/h).

Storm surge will raise water levels up to 1 to 3 feet above normal tide levels along the coast immediate in areas where the winds blow towards land in the Dominican Republic.

SURF: The swells generated by Fiona are affecting the Islands Leeward Islands, the North Windward Islands, the Virgin Islands and Puerto Rico, the north coast of the Dominican Republic, the Turks and Caicos, and the southeastern Bahamas. These conditions could cause life-threatening rip current and rip current conditions marine.

