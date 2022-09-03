TROPICAL STORM EARL ALERT STATEMENT

WHCA31 TAPA
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
SATURDAY, SEP 3, 2022
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS…
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL STORM IS IN OUR MONITORED AREA OF CONCERN BUT A WATCH OR WARNING IS NOT REQUIRED, AT THIS TIME.
𝗕𝗔𝗦𝗘𝗗 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗖𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗔𝗖𝗞, 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗠 𝗘𝗔𝗥𝗟 𝗜𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗖𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗫𝗜𝗠𝗔𝗧𝗘𝗟𝗬 𝟲𝟬 𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘𝗔𝗦𝗧 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗩𝗜 𝗘𝗔𝗥𝗟𝗬 𝗧𝗢𝗠𝗢𝗥𝗥𝗢𝗪 𝗦𝗨𝗡𝗗𝗔𝗬.
THE STORM-FORCE WINDS, WHICH ARE MAINLY LOCATED TO THE NORTH AND EAST OF THE CENTER, ARE NOT EXPECTED OVER THE BVI; HOWEVER, THERE REMAIN A MODERATE THREAT TO MARINE ACTIVITY BECAUSE OF INCOMING SWELLS AROUND THE BVI.
AT 5PM THE CENTER OF TROPICAL STORM EARL WAS LOCATED NEAR LATITUDE 19.3 NORTH, LONGITUDE 63.2 WEST. OR ABOUT 150 MILES NORTHWEST OF BARBUDA, ABOUT 76 MILES NORTH-NORTHWEST OF ANGUILLA AND ABOUT 111 MILES EAST-NORTHEAST OF THE BVI.
EARL IS MOVING TOWARD THE WEST-NORTHWEST NEAR 10 MPH (20 KM/H) AND A SLOWER WEST-NORTHWESTWARD TO NORTHWESTWARD MOTION IS EXPECTED DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS, FOLLOWED BY A TURN TOWARD THE NORTH ON TUESDAY. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF EARL IS EXPECTED TO PASS NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS AND PUERTO RICO TONIGHT AND SUNDAY.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 50 MPH (65 KM/H) WITH HIGHER GUSTS.SLOW STRENGTHENING IS POSSIBLE DURING THE NEXT FEW DAYS. TROPICAL-STORM-FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 105 MILES (280 KM), MAINLY TO THE NORTH AND EAST OF THE CENTER WHILE THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 999 MB (29.50 INCHES).
RESIDENTS IN THE BVI ARE ADVISED TO MONITOR THE PROGRESS OF EARL AS ANY SOUTHWARD SHIFT OF THE CENTER WOULD INCREASE THE THREAT OF TROPICAL-STORM-FORCE WINDS REACHING, THOSE ISLANDS.
RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES, ARE POSSIBLE ACROSS PARTS OF THE LEEWARD AND BRITISH VIRGIN ISLANDS THROUGH THIS WEEKEND WHICH COULD CAUSE MINOR FLASH FLOODING IN SOME ISLANDS.
STRONG GUSTY WINDS, ESPECIALLY IN SQUALLS, ARE ALSO POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF THE THESE ISLANDS; ADDITIONALLY, SWELLS REACHING BETWEEN 5 TO 8 FEET COULD PRODUCE HAZARDOUS MARINE CONDITIONS FOR BEACH-GOERS IN THE BVI DURING THE WEEKEND; HENCE, MARINE ADVISORIES ARE NOW IN EFFECT FOR THE BVI.
RESIDENTS MAINLY IN THE BVI ARE ADVISED TO CONTINUE TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF TROPICAL STORM EARL THE NEXT ADVISORY WILL BE AT 11 PM E.T.C TONIGHT.
FORECASTER
LENARD JOSIAH
𝗔𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗶𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗻𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀, 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗼𝗿 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺.
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽 , 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺/ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚..