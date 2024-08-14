Tropical Storm Ernesto Hurricane Watch Statement Update

WHCA31 TAPA
TROPICAL STORM ERNESTO HURRICANE WATCH STATEMENT ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
TROPICAL STORM ERNESTO HURRICANE WATCH STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
THIS IS FOR THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
…ERNESTO MOVING AWAY FROM THE VIRGIN ISLANDS…
…ERNESTO EXPECTED TO BECOME A HURRICANE AS IT PASSES NORTHEAST OF PUERTO RICO…
A HURRICANE WATCH AND A TROPICAL STORM WARNING REMIAN IN EFFECT FOR THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A HURRICANE WATCH MEANS THAT HURRICANE CONDITIONS ARE POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA, IN THIS CASE THROUGH TONIGHT. A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURING WITHIN THE SPECIFIED AREA.
AT 2AM , THE CENTER OF TROPICAL STORM ERNESTO WAS LOCATED NEAR LATITUDE 19.0 NORTH, LONGITUDE 66.0 WEST OR ABOUT 86 MILES WEST NORTHWEST OF ROAD TOWN.
ERNESTO IS MOVING TOWARD THE NORTHWEST NEAR 17 MPH (28 KM/H). A TURN TOWARD THE NORTH-NORTHWEST AND NORTH WITH A GRADUAL DECREASE IN FORWARD SPEED IS EXPECTED ON WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY.
ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF ERNESTO WILL PASS TO THE NORTHEAST AND NORTH OF PUERTO RICO THROUGH EARLY WEDNESDAY. ERNESTO SHOULD THEN MOVE OVER THE WESTERN ATLANTIC LATER IN THE WEEK AND APPROACH BERMUDA ON FRIDAY AND FRIDAY NIGHT.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO 70 MPH (110 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. ADDITIONAL STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT SEVERAL DAYS, AND ERNESTO IS EXPECTED TO BECOME A HURRICANE BY EARLY WEDNESDAY.
TROPICAL-STORM-FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 125 MILES (205 KM) FROM THE CENTER.
THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 998 MB (29.47 INCHES).
RAIN ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES WITH POTENTIALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE OVER PORTIONS OF THE ISLANDS; HENCE FLASH FLOODING IS POSSIBLE. A FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT. RESIDENTS IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS SHOULD MOVE TO HIGHER GROUND AND RESIDENTS NEAR SLOPES SHOULD GUARD AGAINST MUDSLIDES.
MARINERS SHOULD STAY IN PORT AND SEA BATHERS SHOULD AVOID THE BEACH. SEAS ARE DETERIORATING RAPIDLY AND WILL PEAK NEAR 12 FEET AS THE STORM NEARS AND PASSES OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS TONIGHT. A SMALL CRAFT WARNING REMAIN IN EFFECT.
RESIDENTS ARE URGED TO MONITOR THE MOVEMENT OF TROPICAL STORM ERNESTO AND BE PREPARED TO TAKE ACTION WHERE NECESSARY TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
FORECASTER
JALEEL JACOBS
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽, 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿, 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗮𝘁 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗯𝘃𝗶.𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗺.𝗰𝗼𝗺/𝘁𝗼𝗿𝘁𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀..
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Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision which may result in the loss of finances, property or life.