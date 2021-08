Tropical Storm/ Wave Updates

800 AM EDT Fri Aug 6 2021

Tropical Weather Outlook NWS National Hurricane Center Miami FL For the North Atlantic…Caribbean

Sea and the Gulf of Mexico:

1. A large area of disorganized cloudiness and thunderstorms located a few hundred miles south of the Cabo Verde Islands is associated with a tropical wave interacting with a broader surface trough. Environmental conditions appear somewhat conducive for gradual development over the next several days, and a tropical depression could form late this weekend or early next week while the system moves generally west-northwestward across the tropical Atlantic.

* ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐Ÿฐ๐Ÿด ๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€…๐—น๐—ผ๐˜„…๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜. * ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐Ÿฑ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜†๐˜€…๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐˜‚๐—บ…๐Ÿฒ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜.

2. A trough of low pressure located over the central tropical Atlantic continues to produce some disorganized showers and thunderstorms. This system isexpected to move slowly west-northwestward, and some slow development is possible early next week as it approaches the Lesser Antilles.

* ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐Ÿฐ๐Ÿด ๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€…๐—น๐—ผ๐˜„…๐—ป๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜. * ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐Ÿฑ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜†๐˜€…๐—น๐—ผ๐˜„…๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜.

๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™˜๐™ก๐™–๐™ž๐™ข๐™š๐™ง: ๐™๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐˜ฟ๐™ž๐™จ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™–๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ (๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ) ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ค๐™ง๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™Š๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™š. ๐™๐™๐™š ๐™„๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™ž๐™จ๐™จ๐™š๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™œ๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™– ๐™ฃ๐™ช๐™ข๐™—๐™š๐™ง ๐™ค๐™› ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™š๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™จ๐™ค๐™ช๐™ง๐™˜๐™š๐™จ ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ฉ๐™ค ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™ž๐™™๐™š ๐™จ๐™ช๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™š ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™œ๐™ช๐™ž๐™™๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™๐™–๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก ๐™ฌ๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ. ๐˜ฝ๐™ฎ ๐™ฃ๐™ค ๐™ข๐™š๐™–๐™ฃ๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™ˆ ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฝ๐™‘๐™„ ๐™‚๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™๐™š๐™ก๐™™ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™ฎ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™ช๐™จ๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™–๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ก ๐™š๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ž๐™ฃ ๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™› ๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฌ๐™๐™ž๐™˜๐™ ๐™ข๐™–๐™ฎ ๐™ง๐™š๐™จ๐™ช๐™ก๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ก๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ, ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ž๐™›๐™š..