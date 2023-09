ALERTA DE CALOR PARA LAS ISLAS VÍRGENES

Se pide a las personas que tengan extrema precaución. El sistema meteorológico Stem del Departamento de Gestión de Desastres muestra altas temperaturas junto con altos índices de calor entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. Los vientos también son débiles, lo que significa que su cuerpo no se enfriará tan rápido. La radiación UV oscila entre 3 y 5. Esto significa que existe un riesgo moderado de sufrir daños por la exposición al sol sin protección.

A continuación se ofrecen algunos consejos que puede practicar para afrontar la condición de calor:

Si estás afuera, busca sombra. Use un sombrero lo suficientemente ancho como para proteger su rostro.

Beba muchos líquidos para mantenerse hidratado.

Evite actividades de alta energía o trabajo al aire libre, durante el calor del mediodía, si es posible.

Controle a sus familiares, personas mayores y vecinos.

Esté atento a los calambres por calor, el agotamiento por calor y la insolación.

Considere la seguridad de las mascotas. Si están afuera, asegúrese de que tengan suficiente agua fría y acceso a una sombra cómoda. El asfalto y el pavimento oscuro pueden resultar muy calientes para los pies de su mascota.

Si usa una mascarilla, use una que esté hecha de tela transpirable, como algodón, en lugar de poliéster. No use una mascarilla si siente que se sobrecalienta o tiene problemas para respirar.

Utilice protector solar SPF 30 cada 2 horas