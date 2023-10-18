WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
10:00 a. M. ECT MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…AL94 CONTINÚA ACERCÁNDOSE AL NORESTE DEL CARIBE…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL ESTA EN EFECTO PARA ANTIGUA Y BARBUDA, EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA, EN ESTE CASO, QUE UN ÁREA DE TIEMPO PERTURBADO (AL94) PERMANECE EN EL ÁREA MONITORIZADA DE PREOCUPACIÓN, Y PUEDEN REQUERIRSE VIGILANCIAS Y AVISOS EN UNA FECHA POSTERIOR PARA PARTES DEL ÁREA.
A LAS 8AM ECT O 1200Z EL CENTRO DE AL94 ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 13.0 NORTE, LONGITUD 48.0 OESTE O APROXIMADAMENTE A 836 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y 1011 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
AL94 SE MUEVE HACIA EL OESTE A OESTE NOROESTE A 15 MILLAS POR HORA. SE ESPERA QUE ESTA MOCIÓN GENERAL CONTINÚE DURANTE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS SON MENOS DE 30 MPH. EL SISTEMA AÚN NO ES UN CICLON TROPICAL, PERO TIENE UN 80 POR CIENTO DE PROBABILIDAD O ALTA DE CONVERTIRSE EN UNO.
EN SU RUTA PROYECTADA, AL94 PODRÍA ESTAR CERCA DE LA REGIÓN EL VIERNES TARDE O TEMPRANO DEL SÁBADO, POTENCIALMENTE COMO TORMENTA TROPICAL. SIN EMBARGO, AÚN ES UN POCO PRONTO PARA DECIR CON ALTA CERTEZA LA EVENTUAL RUTA DEL SISTEMA, LA INTENSIDAD DEL VIENTO A LA LLEGADA Y LOS TOTALES DE LLUVIA.
SE INSTA A LOS RESIDENTES A CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL94 Y ESTAR PREPARADOS PARA IMPLEMENTAR SUS PLANES PARA HURACANES EN CASO DE QUE ESTE SISTEMA SE CONVIERTA EN UNA AMENAZA SIGNIFICATIVA PARA LAS ISLAS.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ ALREDEDOR DE LAS 2PM O ANTES SI ES NECESARIO.
PRONOSTICADOR
SALMÓN LORNE