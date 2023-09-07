DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE HURACÁN LEE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
5:03 a. M. ECT JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…SE ESPERA QUE EL HURACÁN LEE SE FORTALEZCA RÁPIDAMENTE. NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES SINO SEGUIR DE CERCA SU PROGRESO.
… UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL ESTÁ EN EFECTO PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE, EN ESTE CASO, HAY UN CICLON TROPICAL EN EL ÁREA CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE DENTRO DE LAS PRÓXIMAS 24 A 48 HORAS. SIN EMBARGO, NO SON NECESARIAS VIGILANCIAS O ADVERTENCIAS EN ESTE MOMENTO…
A LAS 5AM ECT O 0900Z EL CENTRO DEL HURACÁN LEE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 16.1 NORTE Y 48.6 OESTE O UNAS 876 MILLAS AL ESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y UNAS 1067 MILLAS AL ESTE SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
LEE SE MUEVE HACIA EL OESTE NOROESTE A CERCA DE 14 MPH Y SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO CONTINÚE HASTA EL VIERNES.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS PERMANECEN CERCA DE 80 MPH (130 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE ESPERA QUE UNA INTENSIFICACIÓN RÁPIDA COMIENCE MÁS TARDE HOY, Y SE PRONOSTICA QUE LEE SE CONVIERTA EN UN HURACÁN IMPORTANTE TEMPRANO EL VIERNES.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE HURACÁN SE EXTIENDEN HASTA 15 MILLAS DEL CENTRO, Y LOS VIENTOS DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 90 MILLAS.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 989 MB O 29,21 PULGADAS.
EL HURACÁN LEE SE UBICA AL ESTE DE LAS ISLAS. EN SU TRAYECTORIA ACTUAL SE ESPERA QUE LEE PASE AL NORTE DEL ÁREA EL VIERNES TARDE Y EL SÁBADO COMO UN HURACÁN IMPORTANTE. ES PROBABLE QUE GRANDES MAREJADAS AFECTEN LAS ÁREAS COSTERAS A PARTIR DEL VIERNES. OTROS IMPACTOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEPENDEN DE LA PROXIMIDAD DE SU EVENTUAL TRAYECTORIA. NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN ESTE MOMENTO APARTE DE MONITOREAR DE CERCA EL PROGRESO DEL HURACÁN LEE.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ A LAS 11 A. M. E.T.C.
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