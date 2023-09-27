DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL PHILIPPE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
12:15 p.m. ECT MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
…la TORMENTA TROPICAL PHILIPPE PODRÍA IMPACTAR PORCIONES DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL ESTA EN EFECTO PARA ANTIGUA Y BARBUDA, EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE, EN ESTE CASO, UN CICLON TROPICAL ESTÁ ENTRANDO AL ÁREA MONITORIZADA DE PREOCUPACIÓN, PUEDE REQUERIRSE VIGILANCIAS O AVISO EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS.
LA CONFIANZA EN LA EVENTUAL RUTA DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE SIGUE RELATIVAMENTE BAJA. EL SISTEMA CONTINUA AVANZANDO MAS AL OESTE QUE AL NORTE A PESAR DEL PRONOSTICO DE UN MOVIMIENTO DEL OESTE-NOROESTE. DADA LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, EN EL PEOR ESCENARIO RAZONABLE, LA TORMENTA AHORA PRESENTA UNA AMENAZA ELEVADA O MENOR PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS DE BARLOVENTO. EXISTE EL POTENCIAL DE IMPACTOS LIMITADOS DE VIENTOS DE FUERZA DE TORMENTA MÍNIMA Y EL POTENCIAL DE IMPACTOS EXTENSOS DE MAREJADAS ARRIBA DE LO NORMAL.
A LAS 11 AM ECT O 1500 UTC, EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 17.5 NORTE, LONGITUD 53.7 OESTE O A UNAS 528 MILLAS AL ESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y 628 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, SE MOVIÓ AL OESTE A 9 MPH. SE ESPERA UNA TRAYECTORIA DEL OESTE AL OESTE NOROESTE DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 50 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN PEQUEÑO CAMBIO EN LA FORTALEZA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS, CON UN LENTO DEBILITAMIENTO ESTE FIN DE SEMANA.
BASADO EN LAS TRAYECTORES DEL MODELO DE PRONÓSTICO, AHORA SE PRONOSTICA QUE EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE PASE INCÓMODAMENTE CERCA DE LAS ISLAS; SIN EMBARGO, LA PROBABILIDAD DE VIENTOS SOSTENIDOS CON FUERZA DE TORMENTA PERMANECE BAJA, PERO ESTO PODRÍA AUMENTAR, SI EL SISTEMA PERSISTE EN UNA RUTA DEL OESTE.
VIGILANCIAS O ADVERTENCIAS PUEDEN SER REQUERIDAS PARA PARTES DEL NORESTE DEL CARIBE DURANTE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS.
LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE Y ESTAR PREPARADOS PARA TOMAR ACCIONES RÁPIDAS, SI UNA VIGILANCIA O ADVERTENCIA ES NECESARIA. TAMBIÉN SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE A TODOS MANTENERSE PREPARADOS PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA DE HURACANES.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SE DARÁ HOY A LAS 5 PM, O ANTES, SI ES NECESARIO.
PRONOSTICADOR
DALE DESTIN
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