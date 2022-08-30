WHCA31 TAPA
TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
08:00 PM ECT TUE, AUG 30, 2022
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL DISTURBANCE IS IN OUR MONITORED AREA OF CONCERN BUT A WATCH OR WARNING IS NOT REQUIRED, AT THIS TIME.
BASED ON LATEST OBSERVATION AND ANALYSIS, IT IS TOO EARLY TO SAY WHAT IMPACTS, IF ANY, THE DISTURBANCE (AL91) WILL HAVE ON THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS. RESIDENTS OF THE LEEWARDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS ARE ADVISED TO MONITOR THE PROGRESS OF THIS DISTURBANCE.
AT 8 PM ECT OR 0000 UTC, THE DISTURBANCE WAS LOCATED APPROXIMATELY 745 MILES EAST-SOUTHEAST OF THE LEEWARD ISLANDS AND ABOUT 917 MILES EAST-SOUTHEAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS AND REMAINS A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
THE DISTURBANCE IS MOVING SLOWLY TOWARD THE WEST AT 5 TO 10 MPH. A WEST-NORTHWEST TURN TOWARD THE WATERS NORTHEAST OF THE LEEWARD ISLANDS IS FORECAST IN THE NEXT COUPLE OF DAYS.
THERE REMAINS AN 80 PERCENT OR HIGH CHANCE OF THE DISTURBANCE BECOMING A TROPICAL CYCLONE LATER THIS WEEK ONCE THE CENTER BECOMES BETTER ORGANIZED.
CURRENTLY, THERE ARE NO WATCHES OR WARNINGS IN EFFECT; HOWEVER, RESIDENTS ARE ADVISED TO CONTINUE MONITORING THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
THE NEXT ADVISORY WILL BE AT AROUND 8 AM ECT, TOMORROW WEDNESDAY OR EARLIER SHOULD IT BECOME NECESSARY
FORECASTER CECIL MATTHEW
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚.