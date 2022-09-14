TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
WED 14 SEP 2022
TROPICAL DISTURBANCE AL96 HAS BECOME TROPICAL DEPRESSION SEVEN AND CONTINUES TO APPROACH THE AREA…
A TROPICAL CYCLONE ALERT IS IN EFFECT FOR THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL DEPRESSION IS IN OUR MONITORED AREA OF CONCERN. A TROPICAL STORM WATCH MAY BE REQUIRED LATER.IT IS A BIT TO EARLY TO DETERMINE THE FULL IMPACTS OF THE SYSTEM, IF ANY, WITH HIGH CERTAINTY.HOWEVER, TROPICAL DEPRESSION SEVEN IS FORECAST TO BE IN THE VICINITY ON FRIDAY AS A MINIMAL
TROPICAL STORM. THEREFORE, IT POSES AN ELEVATED THREAT WITH THE POTENTIAL TO CAUSE LIMITED IMPACTS FROM STORM-FORCE WINDS, HIGH SEAS AND MINOR FLOODING, RESULTING IN LIFE-THREATENING CONDITIONS AND MINOR DISRUPTIONS TO DAILY LIFE. TO BE SAFE, BE PREPARED TO IMPLEMENT YOUR HURRICANE DISASTER PLAN.
THE CENTRE OF TROPICAL DEPRESSION SEVEN WAS LOCATED NEAR LATITUDE 16.6 NORTH, LONGITUDE 49.6 WEST OR ABOUT 800 MILES EAST OF THE LEEWARD ISLANDS OR ABOUT 1000 MILES EAST-SOUTHEAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.THE DEPRESSION IS MOVING TOWARD THE WEST AT 14 MPH.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 35 MPH WITH HIGHER GUSTS. SOME GRADUAL STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT DAY OR SO AND THE DEPRESSION IS FORECAST TO BECOME A TROPICAL STORM TONIGHT OR THURSDAY.ON ITS FORECAST TRACK, THE CYCLONE WILL LIKELY BE NEAR THE ISLANDS THIS WEEKEND, AS A MINIMAL TROPICAL STORM. THERE IS A REASONABLE WORST-CASE SCENARIO OF THE ISLANDS BEING AFFECTED BY STORM-FORCE WINDS, HIGH SEAS AND MINOR FLOODING FROM POSSIBLE RAINFALL TOTALS OF 1 TO 4INCHES. NOTWITHSTANDING, IT IS A BIT EARLY TO SAY, WITH HIGH CERTAINTY, THE EVENTUAL PATH, SIZE AND INTENSITY OF THE SYSTEM AND HENCE, THE SPECIFIC IMPACTS, IF ANY. A FEW MODELS HAVE THE SYSTEM PASSING NORTH SIMILAR TO EARL.
NOTE THAT THERE ARE NO WATCHES OR WARNINGS IN EFFECT AT THIS TIME; BUT WILL LIKELY BE REQUIRED LATER.RESIDENTS ARE URGED TO MONITOR TROPICAL DEPRESSION SEVEN CLOSELY AND BE PREPARED TO IMPLEMENT THEIR HURRICANE PLANS, IF CALLED UPON TO DO SO. THE THREAT IS MINOR, AT THIS TIME,
BUT IT COULD INCREASE TO MODERATE/MEDIUM WITH THE POTENTIAL FOR SIGNIFICANT IMPACTS.
THE NEXT ADVISORY WILL BE AT AROUND 6 PM ECT 2200 UTC THIS AFTERNOON OR SOONER IF NEEDED.
FORECASTER DALE DESTIN/LETITIA HUMPHREYS
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚.