WHCA31 TAPA
TROPICAL STORM PETER ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
5:10 AM ECT SUN, SEP 19, 2021
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS
TROPICAL DEPRESSION BECOMES SIXTEENTH NAMED STORM OF THE SEASON AS TROPICAL STORM PETER FORMS OVER THE OPEN ATLANTIC
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT, IN THIS CASE, A TROPICAL CYCLONE IS IN OUR MONITORED AREA WITH NO WATCHES AND WARNINGS REQUIRED AT THIS TIME.
BASED ON THE LATEST INFORMATION AND ANALYSIS, TROPICAL STORM PETER POSES LITTLE THREAT FROM TROPICAL STORM FORCE WINDS AT THIS TIME; HOWEVER RESIDENTS AND INTEREST IN THESE ISLANDS SHOULD CONTINUE TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
AT 500 AM AST (0900 UTC), THE CENTER OF TROPICAL STORM PETER WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.0 NORTH, LONGITUDE 53.5 WEST OR APPROXIMATELY 630 EAST OF THE LEEWARD ISLANDS AND APPROXIMATELY 830 MILES EAST-SOUTHEAST OF THE BVI.
PETER IS MOVING TOWARD THE NORTHWEST NEAR 15 MPH (24 KM/H)THIS MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE THIS MORNING. A TURN BACK TOWARDS THE WEST-NORTHWEST IS EXPECTED BY THIS AFTERNOON AND THIS MOTION WILL CONTINUE INTO WEDNESDAY.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 40 MPH (65 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. SOME STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT DAY OR SO, FOLLOWED BY A SLOW WEAKENING TREND BY LATE MONDAY AND ON TUESDAY.
ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF PETER IS FORECAST TO PASS WELL NORTH OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS ON MONDAY AND TUESDAY AND AS A RESULT, NO WATCHES OR WARNINGS ARE REQUIRED AT THIS TIME. WHILE NO SIGNIFICANT WIND IMPACTS ARE EXPECTED, OUTER BANDS FROM PETER COULD PRODUCE HEAVY RAINFALL OVER POTIONS OF THE LEEWARDS BEGINNING LATE SUNDAY; HENCE, RESIDENT IN LOW LYING A FLOOD PRONE AREAS SHOULD GUARD AGAINST POSSIBLE FLOODING.
SWELLS GENERATED BY PETER COULD ALSO REACH THE COASTAL AREAS LATE TONIGHT. THESE SWELLS COULD PRODUCE LIFE THREATENING SURFS AND RIP CURRENT CONDITIONS AND A HIGH SURF ADVISORY WILL LIKELY GO INTO EFFECT TONIGHT.
RESIDENTS OF THE LEEWARD AND BVI SHOULD CONTINUE TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM UNTIL IT CLEARS THE AREA
FORECASTER
BERNELL SIMON
𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲𝘀𝗲 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀.
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽 , 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺/ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚..