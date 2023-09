AVISO DE RESACA ALTA PARA LAS ISLAS VÍRGENES

Lugares que se verán afectados: Arrecifes y costas orientales expuestas con pendientes relativamente poco profundas y de pendiente suave a moderada.

zonas cercanas a la costa.

Horario: hasta el jueves.

Sinopsis: Se espera que lleguen a la zona oleajes moderados de período largo, afectando principalmente las costas orientales. La amenaza

El nivel de vida, sustento, propiedad e infraestructura de quienes utilizan las costas afectadas aumentará a moderado.

Estas marejadas podrían provocar oleajes potencialmente mortales y corrientes de resaca en las costas afectadas. Un aviso de oleaje alto significa que

Olas peligrosas de 2 a 3 metros o de 6 a 10 pies afectarán algunas costas en el área de aviso, produciendo olas peligrosas.

condiciones.

Mares (alturas de olas significativas): 1,5 a 2,1 metros (5 a 7 pies), alcanzando ocasional o localmente cerca de 2,4 metros (8 pies).

Periodo de oleaje: 9 a 13 segundos. Oleaje: Noreste de 1,5 a 2,1 metros (5 a 7 pies) y ocasionalmente más alto. Boya 41044

Los datos revelan una discrepancia con las predicciones del modelo de la CE. Específicamente, el modelo EC subestima constantemente la altura del oleaje en aproximadamente un pie, así como los períodos del oleaje en 6 a 8 segundos y la dirección del oleaje en 30 a 40 grados. Por el contrario, el modelo ICON se alinea estrechamente con las condiciones reales observadas en la boya. Por lo tanto, estamos confiando más en el modelo ICON para pronosticar las olas que se espera alcancen el umbral para una próxima

Aviso de alto oleaje.

Surf (oleajes rompientes): Más de 2 metros (más de 6 pies). Estas condiciones son propicias para la aparición de peligrosas corrientes de resaca. Tenga en cuenta que las olas pueden tener hasta el doble de altura que las olas, dependiendo de la batimetría de las áreas cercanas a la costa. Inundaciones costeras: Las mareas altas combinadas con el viento terrestre y el oleaje podrían provocar inundaciones costeras localizadas y erosión de las playas.

Impactos potenciales: Pérdida de vidas: fuertes corrientes que pueden arrastrar al mar incluso a los nadadores más fuertes; lesiones a

bañistas; erosión de las playas; agua de mar que salpica las carreteras costeras bajas; cierres de playas; alteraciones localizadas en

recreación y negocios marinos; pérdidas financieras; daños a los arrecifes de coral; intrusión de agua salada y alteraciones en

agua potable procedente de desalinización. Las olas altas pueden derribar a los espectadores de las rocas y embarcaderos expuestos.

Precaución: Los bañistas, especialmente en las costas más afectadas, deben tener mucho cuidado; bañarse solo

donde hay socorristas o en las playas protegidas y menos afectadas, principalmente al sur. También es necesario extremar la precaución

requeridas por quienes utilizan las costas no playeras o rocosas afectadas.

Las corrientes de resaca son poderosos canales de agua que fluyen rápidamente lejos de la costa y ocurren con mayor frecuencia en puntos bajos o

roturas en el banco de arena y cerca de estructuras como espigones, embarcaderos y muelles. Si queda atrapado en una corriente de resaca, relájese y flote.

No nades contra la corriente. Si puede, nade en dirección a la costa. Si no puedes escapar, mira hacia la orilla.

y llame o salude pidiendo ayuda.

Descargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se recopila de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser considerados responsables por cualquier persona que utilice esta información de manera apropiada como prueba legal o para justificar cualquier decisión, que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.