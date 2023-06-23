DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL BRET
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
5:00 a. m. ECT VIERNES, 23 DE JUNIO DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
..SE ESPERA ALGUN DEBILITAMIENTO ESTA MAÑANA, SIN EMBARGO LAS BANDAS DE LLUVIA CONTINUARÁN PRODUCIENDO LLUVIA Y FUERTES VIENTOS EN PARTES DE LAS ISLAS DE BARLOVENTO..
A LAS 5 AM ECT O 0900Z EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL BRET ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 13.4 NORTE, LONGITUD 62.9 OESTE
O UNAS 231 MILLAS AL SUROESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y 316 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LA TORMENTA TROPICAL BRET SE MUEVE HACIA EL OESTE A 18 MPH Y ES PROBABLE QUE ESTE MOVIMIENTO GENERAL CONTINÚE DURANTE EL FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS HAN DISMINUIDO A CERCA DE 60 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE ANTICIPA MAS DEBILITAMIENTO Y SE ESPERA QUE BRET SE DISIPE SOBRE EL MAR CARIBE CENTRAL PARA EL SABADO EN LA NOCHE O EL DOMINGO.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 125 MILLAS DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1001 MB O 29,56 PULGADAS.
EN SU TRAYECTORIA ACTUAL, SE PRONOSTICA QUE EL CENTRO DE BRET SE MUEVA ADELANTE HACIA EL MAR CARIBE Y SE ALEJE DE LAS ISLAS DE BARLOVENTO DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
NO SE REQUIERE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS Y DE SOTAVENTO, APARTE DE SEGUIR MONITORIZANDO EL MOVIMIENTO DE LA TORMENTA TROPICAL BRET.
PRONOSTICADOR
JALEEL JACOBS