DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE HURACÁN LEE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
5:00 p.m. ECT MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…LEE SE CONVIERTE EN HURACÁN…
…PROBABLEMENTE INTENSIFICARSE CONVIRTIÉNDOSE EN UN HURACÁN GRANDE EXTREMADAMENTE PELIGROSO A TEMPRANO DEL SÁBADO…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL ESTA EN EFECTO PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE, EN ESTE CASO, UN CICLON TROPICAL SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE PREOCUPACIÓN CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE, PERO NO SON NECESARIAS VIGILANCIAS NI AVISO EN ESTE MOMENTO.
LA MAYORÍA DE LOS MODELOS PRONÓSTICOS CONTINÚAN MANTENIENDO QUE EL CENTRO PROBABLEMENTE PASARÁ POR UNA DISTANCIA RELATIVAMENTE SEGURA AL NORTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE; SIN EMBARGO, AÚN SE RECOMIENDA A LOS RESIDENTES QUE SE MANTENGAN VIGILANTES Y SIGAN DE CERCA EL PROGRESO DE ESTE CICLON.
A LAS 5 PM, EL CENTRO DEL HURACÁN LEE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 14.9 NORTE, LONGITUD 46.4 OESTE O UNAS MILLAS 1033 AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO O UNAS 1227 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. LEE SE MUEVE AL OESTE NOROESTE A CERCA DE 14 MPH Y SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO CONTINÚE DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS CON UNA LIGERA REDUCCIÓN EN LA VELOCIDAD DE AVANCE DURANTE EL FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS HAN AUMENTADO A CERCA DE 75 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA QUE CONTINUARÁ DE FORTALECIMIENTO RÁPIDO Y SE ESPERA QUE LEE SE CONVIERTA EN UN HURACÁN IMPORTANTE EN UNO O DOS DÍAS.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE HURACÁN SE EXTIENDEN HASTA 15 MILLAS DEL CENTRO Y LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 90 MILLAS.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 991 MB.
EN SU TRAYECTORIA PRONOSTICADA, LA TORMENTA TROPICAL LEE PODRÍA ESTAR CERCA DE LAS ISLAS EL VIERNES O EL SÁBADO TARDE COMO UN CICLON TROPICAL IMPORTANTE Y ES PROBABLE QUE LAS ISLAS SEAN IMPACTADAS POR MARES PELIGROSOS. OTROS IMPACTOS QUE INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE VIENTOS DE TORMENTA Y LLUVIAS FUERTES DEPENDERÁN EN GRANDE DE LA PROXIMIDAD DE LA TRAYECTORIA DE LOS CICLONES, SU TAMAÑO E INTENSIDAD, LOS CUALES SE SERÍAN MÁS CLAROS CON EL TIEMPO.
TENGA EN CUENTA QUE NO HAY VIGILANCIAS NI ADVERTENCIAS EN EFECTO EN ESTE MOMENTO. SIN EMBARGO, LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA TORMENTA TROPICAL LEE Y ASEGURARSE DE TENER PREPARADOS SUS PLANES PARA LA TEMPORADA DE HURACANES.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SE PUEDE PUBLICAR POCO DESPUÉS DE LAS 11 PM.
PRONOSTICADOR
LETITIA HUMPHREYS