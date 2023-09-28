DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL
WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL PHILIPPE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
7:00 a. M. ECT JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL PERMANECE EN EFECTO PARA ANTIGUA Y BARBUDA, EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE UN CICLON TROPICAL ESTÁ EN EL ÁREA DE PREOCUPACIÓN Y PUEDE REQUERIRSE VIGILANCIA Y AVISO EN 18 A 24 HORAS
A LAS 500 AM AST (0900 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 18.8 NORTE, LONGITUD 54.6 OESTE. O 480 MILLAS AL ESTE DE SOTAVENTOS Y 655 MILLAS AL ESTE DE LAS BVI
PHILIPPE SE MUEVE HACIA EL OESTE NOROESTE A CERCA DE 5 MPH (7 KM/H). SE PRONOSTICA UN MOVIMIENTO LENTO HACIA EL OESTE NOROESTE A OESTE DURANTE EL PRÓXIMO DÍA, SEGUIDO POR UN MOVIMIENTO MÁS LENTO HACIA EL OESTE A OESTE SUROESTE PARA ESTE FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 50 MPH (85 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN PEQUEÑO CAMBIO EN LA INTENSIDAD DURANTE EL PRÓXIMO DÍA, CON UN LENTO DEBILITAMIENTO PRONOSTICO ESTE FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 175 MILLAS (280 KM) DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1002 MB (29,59 PULGADAS).
PHILLIPE CONTINÚA moviéndose LENTAMENTE PERO CON MAYORES NIVELES DE INCERTIDUMBRE EN SU PRONÓSTICO Y FORTALEZA. BASADO EN LA ÚLTIMA INFORMACIÓN, PHILLIPE O SUS REMANENTES PODRÍAN ESTAR CERCA DEL SOTAVENTO NORTE DURANTE EL FIN DE SEMANA; AÚN NO ESTÁ CLARO QUÉ IMPACTOS OTROS QUE LA PROPAGACIÓN DE MAREJADAS PODRÍAN REALIZARSE DESDE EL SISTEMA; ESTO QUEDARÁ CLARO CON EL TIEMPO.
EN ESTE MOMENTO, NINGUNA VIGILANCIA O AVISO ESTÁ EN EFECTO; SIN EMBARGO, SE INSTA A LOS RESIDENTES DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y BVI A SEGUIR DE CERCA EL PROGRESO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE YA QUE SE PUEDE REQUERIR UNA ACCIÓN RÁPIDA SI UNA VIGILANCIA O AVISO SE HACE NECESARIO.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SE DARÁ HOY AL MEDIODÍA O ANTES SI ES NECESARIO
PRONOSTICADOR
LENARD JOSIAH