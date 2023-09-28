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September 28, 20231Views

>TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT
WHCA31 TAPA
TROPICAL STORM PHILIPPE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
7:00 AM ECT THU, SEP 28, 2023

THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS

A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR ANTIGUA AND BARBUDA, THE REST OF THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS THAT A TROPICAL CYCLONE IS IN THE AREA OF CONCERN AND WATCHES AND WARNING MAY BE REQUIRED IN 18 TO 24 HOURS

AT 500 AM AST (0900 UTC), THE CENTER OF TROPICAL STORM PHILIPPE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.8 NORTH, LONGITUDE 54.6 WEST. OR 480 MILES EAST OF THE LEEWARDS AND 655 MILES EAST OF THE BVI

PHILIPPE IS MOVING TOWARD THE WEST-NORTHWEST NEAR 5 MPH (7 KM/H). A SLOW WEST-NORTHWESTWARD TO WESTWARD MOTION IS FORECAST DURING THE NEXT DAY OR SO, FOLLOWED BY A SLOWER WESTWARD TO WEST-SOUTHWESTWARD MOTION BY THIS WEEKEND.

MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 50 MPH (85 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. LITTLE CHANGE IN STRENGTH IS FORECAST DURING THE NEXT DAY OR SO,WITH SLOW WEAKENING FORECAST THIS WEEKEND.

TROPICAL-STORM-FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 175 MILES (280 KM)FROM THE CENTER.

THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1002 MB (29.59 INCHES).

PHILLIPE CONTINUES TO MOVE SLOWLY BUT WITH HIGHER LEVELS OF UNCERTAINTY IN IS FORECAST TRACK AND STRENGTH. BASED ON THE LATEST INFORMATION, PHILLIPE OR ITS REMNANTS COULD BE NEAR THE NORTHERN LEEWARD DURING THE WEEKEND; IT IS STILL UNCLEAR WHAT IMPACTS OTHER THAT PROPAGATING SWELLS COULD BE REALIZED FROM THE SYSTEM; THIS WILL BECOME CLEAR IN TIME.

AT THIS TIME,NO WATCHES OR WARNINGS ARE IN EFFECT;HOWEVER RESIDENTS OF THE LEEWARD ISLANDS AND BVI ARE URGED TO CLOSELY FOLLOW THE PROGRESS OF TROPICAL STORM PHILIPPE AS QUICK ACTION MAY BE REQUIRED IF A WATCH OR WARNING BECOMES NECESSARY.

THE NEXT UPDATE WILL BE GIVEN BY MIDDAY TODAY OR SOONER IF REQUIRED

FORECASTER
LENARD JOSIAH

 

For more weather information, you can visit the Department of Disaster Management WeatherStem Station on the link provided. http://bvi.weatherstem.com/tortola
𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝘿𝙞𝙨𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 (𝘿𝘿𝙈) 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙩𝙚𝙤𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙜𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝘿𝙈 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝘽𝙮 𝙣𝙤 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝘿𝘿𝙈 𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙑𝙄 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖𝙩𝙚𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙧 𝙞𝙣 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙖𝙣𝙮 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙖𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨, 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮 𝙤𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚.
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