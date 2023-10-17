WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…LA OFICINA METEOROLÓGICA CONTINÚA SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL INVEST 94L (AL94) QUE AHORA TIENE ALTAS PROBABILIDADES DE DESARROLLO…
A LAS 2 PM ECT O 1800Z EL CENTRO DE INVEST 94L ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 10.9N, LONGITUD 42.3 OESTE O APROXIMADAMENTE 1196 MILLAS AL SURESTE DE ANTIGUA Y BARBUDA Y APROXILADAMENTE 1370 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
AL94 AHORA TIENE UNA ALTA PROBABILIDAD DE CONVERTIRSE EN CICLON TROPICAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y PODRÍA CONVERTIRSE EN TORMENTA TROPICAL TAMMY SI CONTINÚA GANANDO ORGANIZACIÓN.
AL94 CONTINUA ACERCANSE AL CARIBE ORIENTAL. AUNQUE HAY INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU EVENTUAL RUTA Y FORTALEZA, AL94 TIENE EL POTENCIAL DE IMPACTAR LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS TRAYENDO NUBOSIDAD, AGUACEROS, TORMENTAS Y VIENTOS EN RAFAGAS TAN TEMPRANO COMO EL VIERNES. LA NATURALEZA ESPECÍFICA DE ESTOS IMPACTOS CAMBIARÁ DEPENDIENDO DE LO CERCA QUE ESTÉ EL DISTURBIO DE ANTIGUA Y BARBUDA Y DEL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS EN ESTE MOMENTO, APARTE DE CONTINUAR MONITOREO DEL PROGRESO DE AL94.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SOBRE ESTE DISTURBIO SE PUEDE PUBLICAR ESTA NOCHE.
PRONOSTICADOR ORVIN PAIGE