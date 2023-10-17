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DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

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October 17, 202310Views

WHCA31 TAPA

DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA

MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2023

ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

…LA OFICINA METEOROLÓGICA CONTINÚA SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL INVEST 94L (AL94) QUE AHORA TIENE ALTAS PROBABILIDADES DE DESARROLLO…

A LAS 2 PM ECT O 1800Z EL CENTRO DE INVEST 94L ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 10.9N, LONGITUD 42.3 OESTE O APROXIMADAMENTE 1196 MILLAS AL SURESTE DE ANTIGUA Y BARBUDA Y APROXILADAMENTE 1370 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.

AL94 AHORA TIENE UNA ALTA PROBABILIDAD DE CONVERTIRSE EN CICLON TROPICAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y PODRÍA CONVERTIRSE EN TORMENTA TROPICAL TAMMY SI CONTINÚA GANANDO ORGANIZACIÓN.

AL94 CONTINUA ACERCANSE AL CARIBE ORIENTAL. AUNQUE HAY INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU EVENTUAL RUTA Y FORTALEZA, AL94 TIENE EL POTENCIAL DE IMPACTAR LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS TRAYENDO NUBOSIDAD, AGUACEROS, TORMENTAS Y VIENTOS EN RAFAGAS TAN TEMPRANO COMO EL VIERNES. LA NATURALEZA ESPECÍFICA DE ESTOS IMPACTOS CAMBIARÁ DEPENDIENDO DE LO CERCA QUE ESTÉ EL DISTURBIO DE ANTIGUA Y BARBUDA Y DEL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.

NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS EN ESTE MOMENTO, APARTE DE CONTINUAR MONITOREO DEL PROGRESO DE AL94.

LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SOBRE ESTE DISTURBIO SE PUEDE PUBLICAR ESTA NOCHE.

PRONOSTICADOR ORVIN PAIGE