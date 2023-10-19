WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL TAMMY
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
5:00 a.m. ECT MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…SE ESPERA QUE TAMMY SE FORTALEZCA GRADUALMENTE A MEDIDA QUE SE ACERCA A LAS ISLAS DE SOTAVENTO…
UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL PERMANECE EN EFECTO PARA ANGUILA Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA, EN ESTE CASO, QUE HAY UN CICLON TROPICAL EN EL ÁREA MONITOREO DE PREOCUPACIÓN, Y PUEDEN REQUERIRSE VIGILANCIAS Y AVISOS EN UNA FECHA POSTERIOR PARA PARTES DEL ÁREA.
A LAS 500 AM AST (0900 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 13.5 NORTE, LONGITUD 54.8 OESTE O APROXIMADAMENTE 556 AL SURESTE DE ANGUILA Y 637 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
TAMMY SE MUEVE HACIA EL OESTE A CERCA DE 17 MPH (28 KM/H). . SE PRONOSTICA UN GIRO HACIA EL OESTE NOROESTE PARA ESTA NOCHE, SEGUIDO POR UN GIRO HACIA EL NOROESTE EL VIERNES O SÁBADO. EN LA TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL CENTRO DE TAMMY SE MUEVE CERCA O SOBRE LAS ISLAS DE SOTAVENTO EL VIERNES Y SÁBADO.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 40 MPH (65 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN FORTALECIMIENTO GRADUAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA DE LA INTENSIDAD DE HURACÁN AL FINAL DEL FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 140 MILLAS (220 KM) DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1006 MB (29,71 PULGADAS).
EN SU RUTA PROYECTADA, TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA O SOBRE LA REGIÓN EL VIERNES TARDE O EL SÁBADO TEMPRANO. AUNQUE PERMANECE SUFICIENTE INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU FUTURO TRAYECTORIA Y FORTALEZA EN ESTE MOMENTO, LOS RESIDENTES DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA IMPACTOS QUE INCLUYEN FUERTES VIENTOS SOSTENIDOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL QUE PODRÍAN ESTAR CERCA DE LA FUERZA DE HURACÁN, LLUVIAS FUERTES Y OLEAJE Agitado EL SÁBADO. ESTAS CONDICIONES PODRÍAN EMPEORAR SI EL SISTEMA SE FORTALECE MÁS Y SE ACERCA AÚN A LAS ISLAS.
UNA VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL PUEDE EMITIRSE MÁS TARDE HOY, QUE PODRÍA ACTUALIZARSE A UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL EL VIERNES O ANTES.
SE INSTA A LOS RESIDENTES A CONTINUAR MONITOREO DE CERCA DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY Y ESTAR PREPARADOS PARA IMPLEMENTAR SUS PLANES DE PREPARACIÓN PARA HURACANES.
EL PRÓXIMO AVISO SE EMITIRÁ A LAS 12 DEL MEDIODÍA DE HOY O ANTES SI ES NECESARIO.
PRONOSTICADOR
SALMÓN LORNE