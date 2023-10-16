TAPA WOCA31
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CICLONES TROPICALES
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2023
… LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL94 RECUPERANDO ORGANIZACIÓN A MEDIDA QUE SE DIRIGÍA HACIA EL ÁREA…
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA SIGUEN SIGUIENDO EL PROGRESO DE LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL94, QUE PODRÍA ESTAR CERCA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y DE LAS BRITÁNICAS ISLAS VÍRGENES MÁS TARDE ESTE FIN DE SEMANA.
DADA SU DISTANCIA ACTUAL Y EL HECHO DE QUE NO SE HA DESARROLLADO HACIA UN TROPICAL CICLON AÚN, HAY CONSIDERABLE INCERTIDUMBRE TANTO EN EL PRONÓSTICO EVENTUAL CAMINO Y FUERZA DE AL94. SIN EMBARGO, EN EL PEOR ESCENARIO RAZONABLE, EL EL SISTEMA PRESENTA UNA POCA AMENAZA PARA LAS ISLAS EN ESTE MOMENTO.
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ESTE LA AMENAZA PUEDE INTENSIFICARSE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, ES ACONSEJABLE TENER SU PLAN DE DESASTRE DE HURACANES LISTO Y MANTÉNGASE VIGILANTE EN EL MONITOREO DE ESTE CLIMA PERTURBACIÓN DE CERCA.
A LAS 2 PM ECT O A LAS 1800 UTC, EL CENTRO DE PERTURBACIÓN TROPICAL AL94 ESTABA UBICADO CERCA DE LATITUD 10.2 NORTE, LONGITUD 38.0 OESTE O APROXIMADAMENTE 1658 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LA ISLAS DE SOTAVENTO, SE MUEVE AL OESTE A ALREDEDOR DE 10 MPH. UNA TRAYECTORIA DE OESTE A OESTE-NOROESTE ES SE ESPERA DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 25 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. MIENTRAS EL SISTEMA FUE A TRAVÉS DE UN CICLO DE DEBILITAMIENTO DURANTE LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, PARECE ESTAR RECUPERANDO ORGANIZACIÓN Y FORTALEZA DESDE ESTA MAÑANA. MIENTRAS TANTO, EL GENERAL SE PRONOSTICA QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SERÁN MÁS FAVORABLES PARA EL DESARROLLO, Y ES PROBABLE QUE AÚN SE FORME UNA DEPRESIÓN TROPICAL ALREDEDOR DE ESTA SEMANA.
SEGÚN LOS MODELOS DE PRONÓSTICO, EL CENTRO DE LO QUE PODRÍA SER TORMENTA TROPICAL O EL HURACÁN TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA DEL ÁREA EL VIERNES O SÁBADO. SIN EMBARGO, ES AÚN ES DEMASIADO PRONTO PARA DISCUTAR LOS PELIGROS POTENCIALES ASOCIADOS CON ESTE SISTEMA.
NO HAY ALERTAS, VIGILANCIAS O AVISO DE CICLÓN TROPICAL EN EFECTO EN ESTE MOMENTO; SIN EMBARGO,ES PROBABLE UNA ALERTA EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS, SI EL SISTEMA CONTINÚA CON LA TENDENCIA ACTUAL.ES ESENCIAL QUE LOS RESIDENTES MANTÉN VIGENTE A ESTE SISTEMA TROPICAL. ADEMÁS,ES ALTAMENTE RECOMENDABLE QUE TODOS PERMANEZCAN LISTOS Y PREPARADOS PARA ELRESTO DE LA TEMPORADA DE HURACANES. SU VIGILANCIA Y PREPARACIÓN SON CLAVE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE ESTE TIEMPO.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SE DARÁ MAÑANA A LAS 3 PM O ANTES, SI ES NECESARIO.
PRONÓSTICO DALE DESTIN