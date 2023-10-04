EL AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS PERMANECE EN EFECTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES HASTA LAS 5PM DE HOY

TAPA
BOLETÍN
AVISO DE INUNDACIÓN
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE DE 2023
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS PARA ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS PERMANECE EN EFECTO HASTA LAS 5PM DE HOY MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE. UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS SIGNIFICA QUE ESTÁN OCURRIENDO O INMINENTES INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN EL ÁREA BAJO AVISO. LAS INUNDACIONES REPENTINAS SON UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.
SI SE ENCUENTRA EN ÁREAS BAJAS O PROPENSAS A INUNDACIONES, MUÉVASE RÁPIDAMENTE A TERRENOS MÁS ALTOS. LOS RESIDENTES QUE VIVEN A LO LARGO DE ARROYOS, ARROYOS, ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN CONTINUAR TOMANDO PRECAUCIONES PARA PROTEGER VIDA Y PROPIEDAD. SI YA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR SEGURO, PERMANEZCA ALLÍ HASTA QUE LAS INUNDACIONES BAJAN. NO INTENTE CRUZAR AGUAS DE CORRIENTE RÁPIDA O DE PROFUNDIDAD DESCONOCIDA A PIE O EN VEHÍCULO. NOTA: SÓLO UN PIE DE AGUA CORRIENTE PODRÍA SER SUFICIENTE PARA BARRER UN COCHE DE LA CARRETERA. EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE EN CARRETERAS INUNDADAS, HAGA LA ELECCIÓN INTELIGENTE Y DÉ LA VUELTA.
LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE SE ESTÁ ALEJANDO GRADUALMENTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, SIN EMBARGO, LA AMENAZA DE INUNDACIONES PERMANECE ALTA POR LA POSIBILIDAD DE BANDAS DE LLUVIA ADICIONALES MOVIENDO SOBRE LAS ISLAS ESTA TARDE. YA HAN CAÍDO HASTA 6 PULGADAS DE LLUVIA EN ALGUNOS LUGARES CON LA PROBABILIDAD DE LLUVIAS ADICIONALES ESTA TARDE.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN MONITOREO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA. POR FAVOR, MANTÉNGASE SINTONIZADO A LA RADIO O TELEVISIÓN LOCAL PARA OBTENER ACTUALIZACIONES DE ADVERTENCIA.
PRONOSTICADOR LENARD JOSIAH/TRECY SPENCER-LAKE