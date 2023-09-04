INFORMACIÓN DEL CICLÓN TROPICAL

TAPA WOCA31
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CICLONES TROPICALES
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
… LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95 CONTINÚA AVANZANDO HACIA EL CARIBE…
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA SIGUEN DE CERCA EL
PROGRESO DE LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95, QUE AÚN ESTÁ MUY LEJOS PERO PODRÍA ESTAR EN
O CERCA DEL ÁREA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS COMO TROPICAL
CICLON TARDE ESTE PRÓXIMO FIN DE SEMANA.
SI bien HAY UN ALTO NIVEL DE CONFIANZA EN QUE AL95 SE CONVIERTE EN UN TROPICAL
CICLON, EN LA PRÓXIMA SEMANA, LA TRAYECTORIA PRONÓSTICA SIGUE SIENDO MUY INCIERTA DEBIDO A
SU LEJOS DISTANCIA DE LAS ISLAS. SIN EMBARGO, LA MAYORÍA DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN INDICAN
QUE EL CENTRO DE LO QUE SE ESPERA QUE SEA AL MENOS UNA TORMENTA TROPICAL PROBABLEMENTE
PASO AL NORTE DE LAS ISLAS. POR LO TANTO, EN ESTA ETAPA TEMPRANA, EL PEOR RAZONABLE
EL ESCENARIO DEL CASO SUGIERE QUE AL95 REPRESENTA UNA PEQUEÑA AMENAZA PARA LAS ISLAS. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ESTA EVALUACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS COMO NUEVA LA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE. PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE TENER SU PLAN DE DESASTRE DE HURACANES PREPARADO Y LISTO. ADEMÁS, POR FAVOR QUÉDATE ESTÉN ACTIVAMENTE VIGILANTE Y SEGUIMIENTO DE CERCA DEL PROGRESO DE ESTE DISTURBIO.
A LAS 8 PM ECT O A LAS 0000 UTC, LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL95 ESTABA LOCALIZADA A UNAS 2174 MILLAS AL ESTE SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO SE MUEVE AL OESTE A OESTE NOROESTE A 18 MPH. LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 35 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. FORTALECER ES PRONÓSTICO DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y LA DISTURBACIÓN TIENE UN 60 POR CIENTO DE PROBABILIDAD DE CONVERTIRSE EN CICLON TROPICAL EN 48 HORAS Y CON UN 90 POR CIENTO DE PROBABILIDAD EN SIETE DÍAS.
SEGÚN LAS PISTAS DEL MODELO PRONÓSTICO, EL SISTEMA PODRÍA ESTAR EN EL PUNTO MÁS CERCANO A
LA ZONA TARDE VIERNES O SÁBADO. EN ESTE MOMENTO PODRÍA SER UN HURACÁN. LA MAYORÍA DE
LOS VIENTOS PELIGROSOS PODRÍAN MANTENERSE ALEJADOS DE LAS ISLAS PERO EL IMPACTO EN LAS ISLAS NO PUEDE
SER DESCARTADO. LAS COSAS SE SERÁN MÁS CLARAS CON EL TIEMPO.
TENGA EN CUENTA QUE ACTUALMENTE NO HAY ALERTAS, VIGILANCIAS O ADVERTENCIAS EN EFECTO PARA EL ÁREA; SIN EMBARGO, ES PROBABLE UNA ALERTA EL MARTES POR LA NOCHE. LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL95 Y ASEGURARSE DE TENER PREPARADOS SUS PLANES PARA LA TEMPORADA DE HURACANES.
PRONÓSTICO DALE DESTIN