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TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

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October 18, 202310Views

WHCA31 TAPA
TROPICAL STORM TAMMY ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
6.00 PM ECT WED, OCT 18, 2023

THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS

…NEWLY FORMED TAMMY COULD THREATEN THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS…

A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS IN EFFECT FOR ANTIGUA AND BARBUDA, THE REST OF THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. A TROPICAL CYCLONE ALERT MEANS, IN THIS CASE, THAT A TROPICAL CYCLONE IS IN THE MONITORED AREA OF CONCERN, AND WATCHES AND WARNINGS MAY BE REQUIRED AT A LATER DATE FOR PORTIONS OF THE AREA.

AT 500 PM AST (2100 UTC), THE CENTER OF TROPICAL STORM TAMMY WAS LOCATED NEAR LATITUDE 13.0 NORTH, LONGITUDE 51.7 WEST OR APPROXIMATELY 730 SOUTHEAST OF THE LEEWARDS AND 935 MILES SOUTHEAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.

TAMMY IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 23 MPH (37 KM/H). A WESTWARD MOTION AT A SLOWER FORWARD SPEED IS EXPECTED THROUGH THURSDAY. A TURN TOWARD THE WEST-NORTHWEST IS FORECAST BY THURSDAY NIGHT, FOLLOWED BY A TURN TOWARD THE NORTHWEST FRIDAY NIGHT OR SATURDAY. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF TAMMY WILL MOVE NEAR OR OVER THE LEEWARD ISLANDS FRIDAY AND SATURDAY.

MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 40 MPH (65 KM/H) WITH HIGHER GUSTS.GRADUAL STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS.TROPICAL-STORM-FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 140 MILES (220 KM) TO THE NORTHEAST OF THE CENTER.

THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1007 MB (29.74 INCHES).

ON ITS PROJECTED FORECAST PATH, TAMMY COULD BE NEAR THE REGION BY LATE FRIDAY OR EARLY SATURDAY. WHILE SUFFICIENT UNCERTAINTY REMAINS CONCERNING ITS EVENTUAL PATH AND STRENGTH AT THIS TIME, RESIDENTS SHOULD BE PREPARED FOR IMPACTS FROM STRONG SUSTAINED TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL AND ROUGH SEAS ON SATURDAY. THESE CONDITIONS COULD WORSEN IF THE SYSTEM STRENGTHENS FURTHER AND MOVES EVEN CLOSER TO THE ISLANDS.

A TROPICAL STORM WATCH WILL BE ISSUED EARLY TOMORROW WHICH COULD BE UPGRADED TO A TROPICAL STORM WARNING LATER ON THURSDAY.

RESIDENTS ARE URGED TO CONTINUE TO CLOSELY MONITOR TROPICAL STORM TAMMY CLOSELY AND BE PREPARED TO IMPLEMENT THEIR HURRICANE PLANS.

THE NEXT ADVISORY WILL BE AROUND 11PM OR SOONER IF NECESSARY

.CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

FORECASTER
LENARD JOSIAH

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽, 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀.
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Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information inappropriately for legal evidence or in justification of any decision which may result in the loss of finances, property or life.