close
TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

Latest NewsWeather
September 29, 202316Views

WHCA31 TAPA
TROPICAL STORM PHILIPPE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
05:00 AM ECT FRI, SEP 29, 2023

THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS

…PHILIPPE LIKELY TO LOITER JUST EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS FOR ANOTHER 3 TO 4 DAYS …

AT 5 AM ECT OR 0900Z THE CENTER OF TROPICAL STORM PHILIPPE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.5 NORTH, LONGITUDE 55.2 WEST OR APPROXIMATELY 445 MILES EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS AND 616 MILES EAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. PHILIPPE IS MOVING TOWARD THE SOUTHWEST AT 2 MILES PER HOUR.

A SLOW SOUTHWESTWARD MOTION IS EXPECTED THROUGH TO SATURDAY NIGHT. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 45 MPH (75 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. LITTLE CHANGE IN STRENGTH IS FORECAST DURING THE NEXT FEW DAYS, BUT SOME STRENGTHENING IS POSSIBLE OVER THE WEEKEND.

TROPICAL STORM FORCE WINDS EXTEND UP TO 140 MILES FROM THE CENTER.THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1003 MB OR 29.62 INCHES.

BASED UPON THE LATEST POSITION AND ANALYSES, TROPICAL STORM PHILIPPE IS FORECAST TO MOVE A LITTLE CLOSER TO THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS THEN TAKE A GRADUAL TURN TOWARD THE WEST AND NORTHWEST THIS SUNDAY AND SUNDAY NIGHT. GIVEN ITS DISORGANIZED NATURE AND OTHER UNCERTAINTIES, IT IS STILL EARLY TO KNOW DEFINITIVELY WHAT SPECIFIC IMPACTS WITH RESPECT TO WINDS AND RAINFALL TOTALS WILL AFFECT THE ISLANDS. ABOVE NORMAL SWELLS WILL CONTINUE TO IMPACT THE NORTHERN AND EASTERN COASTLINES AND A HIGH SURF ADVISORY IS IN EFFECT.

NO SPECIFIC WATCHES OR WARNINGS ARE REQUIRED AT THIS TIME. HOWEVER RESIDENTS IN THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS SHOULD CONTINUE TO MONITOR THE PROGRESS OF TROPICAL STORM PHILIPPE.

REPEATING THE 11 PM ECT POSITION, 18.5 N, 55.2 W. MOVEMENT TOWARD THE SOUTHWEST NEAR 2 MPH. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 45 MPH. THE MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1003 MB.

THE NEXT ADVISORY WILL BE AT 11 AM ECT

FORECASTER
LORNE SALMON/CHARISSA HUMPHREYS

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽, 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿, 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗮𝘁 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗯𝘃𝗶.𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗺.𝗰𝗼𝗺/𝘁𝗼𝗿𝘁𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀..
Here are the links for our BVIDDM EMERGENCY APP
Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision which may result in the loss of finances, property or life.
© 2016 DEPARTMENT OF DISASTER MANAGEMENT, BRITISH VIRGIN ISLANDS.