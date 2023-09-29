TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

TROPICAL STORM PHILIPPE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
11:00 AM ECT FRI, SEP 29, 2023
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS
…PHILIPPE BARELY MOVING AND EXPECTED TO DRIFT AROUND EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS THROUGH THE WEEKEND…
AT 11 AM ECT OR 1500Z THE CENTER OF TROPICAL STORM PHILIPPE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.3 NORTH, LONGITUDE 55.3 WEST OR APPROXIMATELY 435 MILES EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS AND 609 MILES EAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. PHILIPPE IS MOVING TOWARD THE WEST-SOUTHWEST AT 2 MILES PER HOUR.
A SLOW SOUTHWESTWARD MOTION IS EXPECTED THROUGH TO SATURDAY NIGHT. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 45 MPH (75 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. LITTLE CHANGE IN STRENGTH IS FORECAST DURING THE NEXT FEW DAYS, BUT SOME STRENGTHENING IS POSSIBLE OVER THE WEEKEND.
TROPICAL STORM FORCE WINDS EXTEND UP TO 140 MILES FROM THE CENTER.THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1003 MB OR 29.62 INCHES.
BASED UPON THE LATEST POSITION AND ANALYSES, TROPICAL STORM PHILIPPE IS FORECAST TO MOVE A LITTLE CLOSER TO THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS THEN TAKE A GRADUAL TURN TOWARD THE WEST AND NORTHWEST THIS SUNDAY AND SUNDAY NIGHT. GIVEN ITS DISORGANIZED NATURE AND OTHER UNCERTAINTIES, IT IS STILL EARLY TO KNOW DEFINITIVELY WHAT SPECIFIC IMPACTS WITH RESPECT TO WINDS AND RAINFALL TOTALS WILL AFFECT THE ISLANDS. ABOVE NORMAL SWELLS WILL CONTINUE TO IMPACT THE NORTHERN AND EASTERN COASTLINES AND A HIGH SURF ADVISORY IS IN EFFECT.
NO SPECIFIC WATCHES OR WARNINGS ARE REQUIRED AT THIS TIME. HOWEVER RESIDENTS IN THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS SHOULD CONTINUE TO MONITOR THE PROGRESS OF TROPICAL STORM PHILIPPE.
REPEATING THE 11 AM ECT POSITION, 18.3 N, 55.3 W, MOVEMENT TOWARD THE WEST-SOUTHWEST NEAR 2 MPH. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 45 MPH. THE MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1003 MB.
THE NEXT ADVISORY WILL BE AT 5 PM ECT
FORECASTER
LORNE SALMON/CHARISSA HUMPHREYS